Survivor 2026 kadrosu şekilleniyor: Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı

19.11.2025 13:00

NTV

Survivor Ünlüler - All Star sezonu için yeni isimler belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Dominik'e gidecek sekizinci ismi açıkladı.

NTV

Survivor 2026 için geri sayım sürüyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri art arda sosyal medyadan açıklıyor.

Sosyal Medya

Survivor'a katılan isimler sırasıyla; Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın olarak açıklandı.

NTV

Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2026'da yer alacak sekizinci yarışmacının oyuncu Deniz Çatalbaş olduğunu açıkladı.

Sosyal Medya

Acun Ilıcalı, paylaşımında "Deniz Çatalbaş, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya

ARKA SOKAKLAR İLE OYUNCULUĞA ADIM ATTI

1995 yılında dünyaya gelen Deniz Çatalbaş, 2020 yılında Best Model of Turkey güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Yıllardır basketbolla ilgilenen Çatalbaş, kariyerine oyunculukla devam etti.

 

“Arka Sokaklar” dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ünlü isim, dizide "Aslı Komiser" karakterine hayat verdi.

Sosyal Medya

SON ŞAMPİYON ADEM KILIÇÇI OLDU

Öte yandan büyük çekişmelere sahne olan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıççı finale kalmıştı. Canlı yayındaki final mücadelesini Adem Kılıççı kazandı.