Survivor 2026 kadrosunda kimler var? Ünlüler-All-Star kadrosuna katılan isimler
20.11.2025 12:44
NTV - Haber Merkezi
Survivor 2026'da yarışacak dokuzuncu isim de belli oldu. Bunun üzerine şimdiye kadar açıklanan tüm Survivor yarışmacıları merak edildi.
Bu sezon Ünlüler-All Star formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor için geri sayım başladı.
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan ve ocak ayında başlaması beklenen Survivor 2026 yarışmacıları birer birer belli oluyor.
SELEN GÖRGÜZEL KADRODA
Survivor'da mücadele edecek ünlü isimleri sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, dokuzuncu yarışmacıyı da açıkladı.
Acun Ilıcalı, son olarak oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in Survivor kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Survivor 2026'da yarışacağı açıklanan diğer isimler de şöyle;
BAYHAN
Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan, "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi şarkılarla tanınıyor. Ünlü şarkıcının Survivor'daki performansı merakla bekleniyor.
KEREMCEM
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem de Survivor 2026'daki zorlu parkurlarda mücadele edecek ikinci isim oldu.
DİLAN ÇITAK
Survivor 2026'da ter dökecek olan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmaya aday.
MERT NOBRE
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Mert Nobre de Survivor'da mücadele edecek.
SERHAN ONAT
Daha önce birçok projede rol alan oyuncu Serhan Onat, Survivor'da zorlu şartlarla baş edecek.
MERYEM BOZ
Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor Ünlüler-All Star'da yarışacak altıncı isim oldu.
MURAT ARKIN
Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın oyuncu oğlu Murat Arkın, şimdiden Survivor'ın iddialı isimlerden olmaya aday gösteriliyor.
DENİZ ÇATALBAŞ
Best Model of Turkey güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk yolunda ilerleyen ve Arka Sokaklar ile tanınan Deniz Çatalbaş da Survivor'a gidiyor.