Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler başlıyor. Takımlardan ilk kareler geldi
01.01.2026 14:38
NTV - Haber Merkezi
Merakla beklenen Survivor 2026 bu akşam başlıyor. Acun Ilıcalı'nın okul otobüsüyle açılışı yapacağı Survivor yeni sezon takımlarından ilk kareler paylaşıldı.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler için geri sayım sürüyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Survivor yeni sezon büyük bir heyecanla bekleniyor.
Yarışmacıların kısa bir süre önce çekimlerin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne ulaştığı Survivor bu yıl “Ünlüler-Gönüllüler” formatıyla ekranlara gelecek.
SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI
Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alırken; performansları merakla beklenen gönüllüler takımındaki isimler ise şöyle;
Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler, Başak Cücü, Gözde Bozkurt, Ramazan Sarı, Onur Alp Çam, Erkan Bilben, Eren Semerci ve Engincan Tura.
ILICALI'NIN AÇILIŞI YAPACAĞI ARAÇ BELLİ OLDU
Her yıl farklı bir araçla Survivor'ın açılışını yapan Acun Ilıcalı, 2026'da okul otobüsüyle seremoni alanına gelecek. Kıyayısa rekabetin yaşanacağı Survivor 2026 takımlarından ilk kareler geldi.
"İKİ TAKIMIN DA TEK İSTEĞİ KAZANMAK"
1 Ocak Perşembe yani bu akşam başlayacak olan Survivor takımlarından fotoğraflar, Survivor'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda “Birbirinden güçlü iki takımın tek isteği, kazanmak! Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam” ifadeleri yer aldı.