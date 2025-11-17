Survivor 2026'ya sürpriz isim: Milli voleybolcu kadroda

17.11.2025 12:22

NTV - Haber Merkezi

Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonu için geri sayım sürüyor. Acun Ilıcalı, Survivor kadrosuna katılan altıncı ismi sosyal medyadan duyurdu.

Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak isimleri sosyal medya hesabından açıklamaya devam ediyor.

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Survivor'a katılan altıncı isim belli oldu. Acun Ilıcalı, milli voleybolcu Meryem Boz'un kadroya dahil olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, paylaşımında "Milli voleybolcumuz Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Survivor 2026'da yarışacak diğer isimler de sırasıyla Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre ve Serhan Onat olmuştu.