Survivor 29 Mayıs sembol oyunu sonuçları (15. hafta elenen isim)

Yağmur Survivor'a, "Buraya bir hedef için geliyorsun ama belli noktalar seninle olmuyor. Birlikte çok güzel mücadele verdik ama buraya kadarmış. Daha farklı şeyler hedeflemiştir. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Umarım Kıbrıs'taki koltuk bu takımdan çıkar. Survivor bu hayatta alabileceğim en büyük hediyeydi. Buna sebep oldunuz sizi teşekkür ederim. Arkadaşlara başarılar dilerimi" sözleriyle veda etti.

İşte 82. geçmiş bölümde yaşananlar...