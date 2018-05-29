Survivor 29 Mayıs sembol oyunu sonuçları (15. hafta elenen isim)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde sembol oyununu kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Oyunu erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Damla Can kazandı. 15. haftada Gönüllüler'den Yağmur ve Hakan ile Ünlüler'den Mustafa ile Turabi'den en az SMS oyunu alan Yağmur Survivor'a veda etmişti. İşte son bölümden ve 15. haftanın tamamında yaşananlar...
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Survivor'da sembol oyunları finale sayılı günler kala hızlandı. 15. haftada yarışmacılar ikinci kez sembol oyununda mücadele etti.
84. bölümde oynanan final oyunları erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Damla Can'ın oldu.
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Her iki yarışmacı Survivor 2018'de ilk sembol kazanmış oldu.
En çok sembolü toplayan yarışmacı Kıbrıs'taki finale adını yazdıran isimlerden biri olacak.
İşte 83. geçmiş bölümde yaşananlar...
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3Survivor 83. bölümde ödül ve sembol oyunları oynandı.
Akşam yemeği, patlamış mısır ve film seyretme ödüllü oyunu 10-6 Ünlüler kazandı.
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4Kıbrıs finali için avantaj sağlayacak sembol mücadelesi ise erkeklerde Turabi, kadınlarda Merve'nin oldu.
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5Son bölümde ayrıca Adem ve Turabi'nin sembol finali sonrası tartışarak birbirinin üzerine yürümesinin ardından Acun Ilıcalı iki isme diskalifiye olmamaları için son uyarıyı yaptı. Ilıcalı ayrıca önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günleri son toplu SMS oylamasının yapılacağını dile getirdi.
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615. Haftanın performansları erkeklerde birinci Turabi, ikinci Anıl; kadınlarda birinci Damla, ikinci Sema oldu.
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7Ada konseyinde Gönüllüler'den Yağmur ve Hakan ile Ünlüler'den Mustafa ile Turabi'den en az SMS oyunu alan Yağmur Survivor'a veda etti.
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Yağmur Survivor'a, "Buraya bir hedef için geliyorsun ama belli noktalar seninle olmuyor. Birlikte çok güzel mücadele verdik ama buraya kadarmış. Daha farklı şeyler hedeflemiştir. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Umarım Kıbrıs'taki koltuk bu takımdan çıkar. Survivor bu hayatta alabileceğim en büyük hediyeydi. Buna sebep oldunuz sizi teşekkür ederim. Arkadaşlara başarılar dilerimi" sözleriyle veda etti.
İşte 82. geçmiş bölümde yaşananlar...
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9Survivor'ın 82. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanadı.
Şampuan, akşam yemeği ve Inna konseri ödüllü nefes kesen mücadele 10-9 Gönüllüler takımının oldu.
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10Ünlüler takımında bireysel dokunulmazlığı ise Adem kazandı.
Yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Mustafa Kemal, bireysel dokunulmazlığın sahibi Adem'in adını verdiği Turabi, haftanın eleme adayları arasına girdi.
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Survivor’ın 26 Mayıs Cumartesi günü oynanan ilk oyununda iki takım Bulgurdan çaya içinde erzak bulunan Ramazan lezzet paketi için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-10 Gönüllüler takımı kazandı.
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Günün ikinci mücadelesinde ise Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı haftanın en kritik oyunu olan dokunulmazlık için yarıştı. Kıran kırana geçen oyunu 10-8 Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık ise Damla’nın oldu.
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Ada konseyinde Gönüllüler takımından adı en çok yazılan Yağmur ile bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi Damla’nın adını verdiği Hakan haftanın ilk iki eleme adayı oldu.
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Survivor’ın 25 Mayıs günü yayınlanan bölümünde iki takım tavuk şiş ve bulgur ödüllü oyununda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ünlüler takımı 10-0 gibi net bir skorla kazandı.
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Günün ikinci mücadelesinde Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki Türkiye ödülünün ikinci etabı ise kıran kıran geçti. Survivor’ın en büyük ödülünü 8-10 Gönüllüler takımı kazandı.
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16Survivor'ın 15. haftası ada (Baraka ve yatak) ve Türkiye ödüllü oyunlarla başladı.
Temel gıda ihtiyaçlarından oluşan paket ödüllü oyun 10-4 Gönüllüler takımın oldu.
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1779. bölümün diğer oyunu ise Survivor tarihinde ilk kez verilen Türkiye ödüllü mücadele oldu.
Mavi Exathlon parkurunda oynanan oyunun il turunu 10-7 Gönüllüler takımı kazandı.
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18Survivor'da 26 Mayıs Cuma akşamı Türkiye ödülünün ikinci turu oynanacak ve çıkan sonuca göre kazanan takım 1,5 gün İstanbul'a gidecek.
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19İşte Survivor 2018'den yansıyan bazı kareler....
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