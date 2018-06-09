Survivor ada ve iletişim oyunlarını kazanan takım (8 Haziran son bölüm detayları)
Survivor son bölümde ada ve iletişim oyunlarını kim kazandı? sorularının yanıtları belli oldu. İletişim oyununu Gönüllüler kazanırken ada oyunu ise Ünlüler takımının oldu. Sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Turabi ada oyunununda oynayamadı. İşte Survivor 17. haftadan detaylar ve Survivor'dan fotoğraflar...
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1Survivor 17. hafta 92. bölümde ada (Baraka ve yatak) ve iletişim oyunları oynandı.
İletişim oyununda 10-7 Ünlüler'e üstünlük sağlayan Gönüllüler aileleriyle görüntülü konuştu.
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Bayrak yarışına kalan ve et ürünleri ödüllü ada oyunu ise 10-9 Ünlüler takımının oldu.
Belinden sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Turabi ada oyununda mücadele edemedi. Turabi'nin durumu yeni bölümlerde netlik kazanacak.
İşte 91. geçmiş bölümde yaşananlar...
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3Survivor 2018'in 17. haftası ödül oyunlarıyla başladı.
Kazananın Dominik-Santo Domingo'ya giderek konaklayacağı ve yemek yiyeceği mücadeleyi 10-3 Ünlüler takımı kazandı.
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491. bölümün ikinci mücadelesi ise mantı ödüllü oyunda yaşandı.
Ünlüler'e 10-4 üstünlük sağlayan Gönüllüler oyunun kazananı oldu.
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5Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur ve Ümit Karan veda etmişti.
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6İşte Survivor 2018'den yansıyan kareler...
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