Survivor ada ve ödül oyunlarını kim kazandı? (Son bölümden detaylar)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde ada ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 29. bölümde oynanan ada oyununu All Star kazanırken ödül oyunu ise Gönüllüler'in oldu. İşte Survivor 2018'den yansıyan kareler ve yedinci haftada yaşananlar...
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1Survivor son bölümde ada (Yatak ve baraka) ve ödül oyunlarıyla başladı.
Süt ve kek ödüllü ada oyununu 10-7 All Star takımı kazandı.
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2Yedinci haftanın ikinci oyununda hentbol mücadelesi yaşandı.
Hamburger, patates kızartması ve soğan halkası ödüllü oyun ise 10-8 Gönüllüler'in oldu.
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329. bölümde ayrıca sakatlığından dolayı All Star'dan ayrılan Ecem'in yerine Berna takıma katıldı.
Survivor'da geçtiğimiz bölümlerde ise All Star'a Yiğit ve Elif; Gönüllüler'e ise Batuhan ile Mustafa dahil olmuştu.
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Ada konseyindeki sonuçlarla Gönüllüler'den Emre, Gizem, Marcus ve İpek; All Star takımında ise yapılan ilk eleme konseyinde Nihat Doğan yarışmaya veda etmişti.
İşte Survivor 2018'den yansıyan bazı kareler...
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