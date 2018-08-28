Survivor Adem Kılıççı, Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile tekne turunda
Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı, Yunanistan'da gerçekleşen Survivor yarışmasına katılan Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile tekne turuna çıktı.
1
Survivor'ın son iki sezonuna damga vuran Adem Kılıççı, Yunanlı Survivor yarışmacıları Katerina Dalaka ve Melina Metaxa'yı İstanbul'da ağırladı.
2
Milli sporcu Kılıççı, iki yarışmacı ile tekne turuna çıkarak Kınalı Ada'ya gitti. Adem Kılıççı, Katerina Dalaka ve Melina Metaxa Kınalı Ada'da Survivor yarışmasının doktoru Selma Atay'ı ziyaret edip kahvaltı yaptı.
3
Kılıççı Yunanlı yarışmacılarıyla çıktığı gezintinin fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileri ile de paylaştı.
4
Öte yandan Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, Yunanlı yarışmacı Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile bir barda sabaha kadar eğlendi. Aydemir'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Adem Kılıççı'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı.