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Survivor Adem Kılıççı, Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile tekne turunda

Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı, Yunanistan'da gerçekleşen Survivor yarışmasına katılan Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile tekne turuna çıktı.

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    Survivor'ın son iki sezonuna damga vuran Adem Kılıççı, Yunanlı Survivor yarışmacıları Katerina Dalaka ve Melina Metaxa'yı İstanbul'da ağırladı.
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    Milli sporcu Kılıççı, iki yarışmacı ile tekne turuna çıkarak Kınalı Ada'ya gitti. Adem Kılıççı, Katerina Dalaka ve Melina Metaxa Kınalı Ada'da Survivor yarışmasının doktoru Selma Atay'ı ziyaret edip kahvaltı yaptı.
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    Kılıççı Yunanlı yarışmacılarıyla çıktığı gezintinin fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileri ile de paylaştı.
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    Öte yandan Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, Yunanlı yarışmacı Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile bir barda sabaha kadar eğlendi. Aydemir'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Adem Kılıççı'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı.
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