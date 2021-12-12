Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı)

Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor ne zaman başlıyor, Survivor kadrosunda kimler olacak?' sorularının cevaplarını verdi. Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı, Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını Instagram'dan açıkladı. İşte 2022 Survivor All Star'a katılacak ünlüler ve gönüllüler...

Haberler - ntv.com.tr 12.12.2021 - 12:31 | Son Güncelleme : 12.12.2021 - 14:18

Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 1

SURVIVOR KADROSUNA SON DAKİKADA YENİ İSİM

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi.

Ardından bugün tekrar yaptığı paylaşımda, kadroya bu sabah sürpriz bir ismin daha eklendiğini belirterek açıklama saatinin 12.00'ye çekildiğini belirtti.

Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 2

Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.

Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 3

SURVIVOR 2022 ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 4
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 5
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 6
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 7
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 8
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 9
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 10

SURVIVOR 2022 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 11
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 12
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 13
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 14
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 15
Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu (Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler-Gönüllüler takımlarını tanıttı) - 16

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