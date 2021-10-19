Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var?

Fenomen Ata Benli, Survivor All Star 2022 kadrosuna katılacağını iddia ettiği 20 ismi açıkladı. Benli, "22 ismin 20'sini sizlere açıklayacağım. Diğer iki isimden biri kesin diğeri ise açıklama yapmamı istemedi" dedi. İşte o isimler...

Haberler 19.10.2021 - 11:06

Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 1
Ogeday Girişken


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 2
Semih Öztürk


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 3
Barış Murat Yağcı


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 4
Nisa Bölükbaşı


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 5
Sercan Yıldırım


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 6
Damla Can


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 7
Mert Öcal


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 8
Hikmet Tuğsuz


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 9
Nagehan Karadere
Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 10
Furkan Kızılkaya


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 11
Evrim Keklik


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 12
Elif Gönen


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 13
Batuhan Karacakaya


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 14
Gizem Kerimoğlu


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 15
Berkan Karabulut


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 16
Turabi


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 17
Seda Ocak

Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 18
Anıl Berk Baki


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 19
Yusuf Karakaya


Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var? - 20
Berkay Yuvakuran


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