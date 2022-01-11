Survivor All Star 2022 yarışmacılarının son paylaşımları: Ünlüler ve gönüllüler Dominik'e uçtu

Haberler 11.01.2022 - 15:50
ADEM KILIÇCI
"Hüzünlü bir akşamüstü, yurda veda ederken. Birlikte çıktığımız son yolculuğumuza kalbimde sizlerle gidiyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız şimdi de yalnız gitmiyorum. Bu yola kazanmayı hayal ederek, kaybetmeyi de göze alarak çıktık. Zor ve uzun bir serüven bizi bekliyor. Ulaşılması gereken bir hedef, verilmesi gereken bir mücadele ve kazanılması gereken bir All Star şampiyonluğu var… Unutmayın; yeni bir hedef, yeni bir mücadele, yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor."
AYCAN YANAÇ
"Civciviniz çok heyecanlı! Artık başlıyoruz, yarım kalan hikayeme son yazmaya gidiyorum. Sizler için buradayım, sizleri her gün yanımda hissedeceğim dualarınızı eksik etmeyin hepinizi çok seviyorum."
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN
"Uslu bir çocuk olursan ‘Şirinler’i görür müsün’ bilmem ama dikkatli bakarsan bazı şeyleri fark edebilirsin. Mesela efendi olmanın gereksiz atar yapmaktan daha kıymetli olduğunu, güçlü görünmek ile gerçekten güçlü olmak arasında dağlar kadar fark olduğunu, paylaşmanın sahip olmaktan daha büyük olduğunu, yalnız yiyenin yalnız öldüğünü, yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını, kendini olmadığın gibi gösterip üstünlük kurmanın aşağılık, takdir etmenin ise bir erdem olduğunu, paranın onur ve şeref satın alamadığını , başarıyı hak etmenin başarılı olmaktan daha önemli olduğunu, merhamet etmeyene merhamet edilmediğini, kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını, susmanın boş konuşmaktan daha dolu olduğunu, yeri gelince masaya vuranın masa sahibi olandan daha güçlü olduğunu, inandığın şeyi sonuna kadar savunarak ölmenin kabullenerek köle gibi yaşamaktan daha asil olduğunu, hayatın kısa olduğunu , inanmanın başarmanın yarısından fazla olduğunu, meyve veren ağacın taşlandığını, fakat güneşin balçıkla sıvanmadığını, Allah isterse imkansız denen şeylerin de hepsinin olduğunu fark edebilirsin. Birbirinden değerli yarışmacılar ile harika bir All Star sezonu bizleri bekliyor. Rabbim herkesin ailesine sabır, biz yarışmacılara sağlık versin."
BATUHAN KARACAKAYA
"Batuhan kaçar... Dualarınızı eksik etmeyin sizleri çok seviyorum her şey çok güzel olacak inşallah..."
BERKAN KARABULUT
"Hayatımın en büyük dönüm noktalarından birindeydim, hayalini kurup yola koyulduğumda. Başlarda büyük hayal kırıklıklarıyla dolu anlarda kendimi şanssız hissedip pes etmenin köşelerinde dolaştığım da oldu, umudumla beraber gururumun kırıldığı anlarım da… Her seferinde alnıma yazdığımı gerçekleştirebilecek gücün hem içimde hem kalbimde mevcut olduğunu hissettim. Çevremde tekrar deneyip hüzünlenmemden korkan dostlarım varken ben her defasında vazgeçmemek için sebepler buldum. Yeri geldi ağırlıkları göğüslemem gerekti, yeri geldi yalnız başıma yürümem gerekti, yeri geldi sessizlik içinde durup düşündüm olduğum yerde… Başarmak için zor olanı yapmaktan başka çaremin olmadığı anlarda kulağımın dibindeki şeytanı değil de kalbimi dinledim hep. ‘Sabret’ dedim, ‘dayan’ dedim. 'Hayallerinin peşini bırakma' dedim… Bugün olduğum yere kolay gelmedim. Hayalimin gerçekleşmesi için karşıma çıkabilecek tüm zorluklara hazırım. Hayatın tüm mucizelerine kucak açtım. İnandığım her şey için tekrardan savaşmaya ve kazanmaya gidiyorum. Biliyorum ki her hikâyenin bir sonu vardır. Benim hikayemin sonu aklıma koyduğum gün belliydi. Sadece gerçekleşeceği günü bekliyordu… İyi dilekleriniz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim."
ELİF GÖREN
"Mücadeleler içerisinden bir mücadele daha. Hayatım boyunca alışık olduğum şeylerden birisi bu “mücadele etmek”! Hayatımın her sürecini hak yemeden, kimsenin üzerine basmadan, saygısızlık yapmadan ve en önemlisi de bana yapılsa bile aynı şekilde karşılık vermeden geçirdim. Bundan sonrası için de planım bu! Survivor 2022 boyunca tüm emeğimi parkurlara ve takım arkadaşlarıma vereceğim. Bizler oyunun içerisindeyiz ancak asıl kahramanlar izleyen, en az bizim kadar heyecanlanan ve emek veren sizlersiniz. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma mutlak sağlık ve güzel bir sezon diliyorum. Sizlere de gönülden destekleriniz için tekrar ve çokça teşekkürler. Eksik olmayın, dualarınızı esirgemeyin. Güzel günler göreceğiz hep birlikte…"
SEMA AYDEMİR
"Hadi bakalım. Bize açlıklar size afiyetler... Döndüğümde isterim hepsinden! Bizim yerimize yiyin, için, gezin, sevdikleriniz yanınızdayken kıymetini bilin."
SEDA OCAK
"Gün geldi, en sevdiklerimize veda etme vakti. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle hakkımızda hayırlısı olsun. Tüm sevenlerim arkadaşlarım dostlarım şunu bilsin ki… karakterimden asla ödün vermem, kimsenin hakkını yemem, oyun telaşı dışında kimsenin kalbini bilerek kırmam, canını yakmam. Sadece ben değil herkes hata yapabilir. Sevenlerimden tek ricam bu bir yarışma ben kiminle ne yaşarsam yaşayayım benim için kimsenin kalbini kırmamaları. Hepinizi çok seviyorum. Ben elimden geleni yapacağım sonuç hayırlısı. Tüm arkadaşlarıma sağlıkla bitirdiğimiz, hak edenin kazandığı bir sezon diliyorum. Allah’a emanet olun."
HİKMET TUĞSUZ
"Bu gece Dominik’e gitmek üzere Türkiye’den ayrılıyoruz. Şampiyonluk hedefiyle gittiğim bu yarışma boyunca siz beni izleyeceksiniz ancak ben sizlerle görüşemeyeceğim, sizinle konuşamayacağım ve haberlerinizi alamayacağım. Umuyorum ki daha önceki tüm hatalarımdan ders alıp onları tekrar etmeden şampiyonluk hedefime ulaşacağım. Kalbinizin, duanızın ve desteğinizin hep benimle olacağını biliyorum. Ben de hepinizi aklımda ve kalbimde taşımaya devam edeceğim. Ben hedefime ulaşıp geri dönene kadar kendinize iyi bakın."
ANIL BERK BAKİ
"Sevgili dostlar; Güzel bir sezon bizi bekliyor. En iyilerle yarışmaktan her zaman keyif aldım, almaya da devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan şüpheniz olmasın. Desteğinizi her an arkamda hissetmekten büyük güven duyuyorum. Sizden tekrar ricam; sosyal medyada nefret ve kin söylemlerinden kaçınalım, her zaman kendimize yakışanı yapalım. Bırakın biz adada yarışalım. Burada da başkalarının yanlışlarından değil, kendi doğrularımızdan beslenelim. Kimseye kötü söz veya yakıştırma yapmayalım. Sizi seviyorum... Kalın sağlıcakla…"
SUDE BURCU
"İnanın her şey o kadar kısa ve öz ki… Çok heyecanlı ve sabırsızım, tecrübelerimi yanıma aldım hayat boyu bildiğim şeyi yapmaya “mücadele etmeye” gidiyorum. Sonu zafer olan hisleri biliyorum. Şimdi yeni bir zafer için uçuyorum. Gözümün önünde bir kare var ona beraber şahit olmak için en iyinin iyisi olmak lazım. Siz sevenlerimin desteği benim için çok değerli, ben orda siz burada aynı hedef için var oluyoruz. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim."
EVRİM KEKLİK
"Şu an kalbim göğüs kafesime sığmıyor keşke yanımda olsanız kalbimin hızını hissedebilseniz… Kendime inanarak güvenerek zor bir maceraya gidiyorum. Uzun bir süre zorlukları aşıp derin bir nefes aldıktan sonra yanınıza geleceğim. Ama orada da aldığım her nefes de sizi unutmayacağım."
NİSA BÖLÜKBAŞI
"Görüşürüz."
MERVE AYDIN
"Kocaman aileme sevgilerle..."
NAGİHAN KARADERE
"Bana inanan ve destekleyen tüm herkese sonsuz teşekkürler... Koskocaman bir desteğinizi arkama alıp gidiyorum... Ben orada, sizler burada savaşmaya devam! İnşallah o kupa bize gelecek!"
OGEDAY GİRİŞKEN
"Bu gitmeden önceki son paylaşımım. Yazılacak, söylenecek çok şey var ama ben konuşarak değil, koşarak ve ortaya karakterimi koyarak sonuca ulaşmak istiyorum. Bütün emeklerimin çok kısa bir özeti sizlerle. Performansınız sizi finale taşır, karakteriniz şampiyon yapar! Hoşça kalın."
BERNA KEKLİKLER
"Son haftalarım çok ağır geçti açıkcası, antrenman yapmak, zihinsel olarak hazırlanmak ve sevdiklerimle vakit geçirmek, duygularım luna parktan farksız kaldı. Sevdiklerimi geride bırakmak, dünyanın en zor olanı bence. (Bu yüzden tüm yarışmacılara iyi şanslar diliyorum.) Başından beri destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sizler bana güç veriyorsunuz ve ben kendim için değil, sizin için savaşacağım. Bizim için. Gitmeden önce bu videoyu geride bırakmak istiyorum. Bu video şimdilik benim yerime konuşsun "Savaşlarını akıllıca ve bilgelikle seçer, savaşma zamanı gelene kadar sessiz kalır ve o doğru zaman geldiğinde savaşacak ve kazanacak." Şampiyonluk bize yakışır!"
BARIŞ MURAT YAĞCI
"Benim kocaman ailem kendinize iyi bakın.Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım.Hak ettiğimi alıp yanınıza geleceğim.Yağmurum o kupayı abin alıp sana getirecek.İyiki varsınız.Sizi çok ama çok seviyorum"
BİRSEN BEKGÖZ
"Bütün iyi dilekleriniz ve dualarınız için çooook teşekkür ederim. İyi ki varsınız… Desteğinizi, gücünüzü yanımda hissetmek güzel"
MERT ÖCAL
"Arkadaşlar bu son paylaşımımla sizlere bir süreliğine veda ediyorum. Hepinize güzel bir sezon dilerim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere…"
ARDAHAN UZKANBAŞ
"Evet artık sözün bittiği ve icraatın başladığı yerdeyiz sevgili survıvor izleyicileri..bugün geldiğim yere kolay gelmesemde hayalimin gerçekleşmesi için herkese sözüm olsun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacam,yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim beni destekleyen arkamda duran ve o enerjiyi bana hissettiren sevenlerime çok teşekkür ederim dualarınız bize güç verecek her hikayenin bir sonu vardır inşallah benim hikayemin sonuda kupayı almak olur Allah’a emanet olun sizleri seviyorum babuşlar"
GÖKHAN KESER
"Bu son postum. Birazdan telefonlarımı kapatıyorum. Tüm mesajlarınızı, desteklerinizi okuyorum, görüyorum, iliklerime kadar hissediyorum resmen. Neredeyse her mesajı boğazım düğümlü okuduğumu bilmenizi isterim. O kadar derindi hepsi. Asıl güzel olan sizsiniz.
Uzun yıllardır birçok projeyle karşınıza çıksam da “Survivor” da en şeffaf halimizle karşınızdayız. Zamanında çok güzel bir iz bırakmış olmak, benim için tarif edilemez bir duygu sizin karşınızda. En büyük ödül de bu zaten benim için. İnanılmaz mutlu olduğumu daha gitmeden bilmenizi isterim. Bağın ne kadar güçlü olduğunu tekrar anladım, gördüm. Teşekkür ederim. Sorularınıza ve temennilerinize karşı ortalama toplu olarak cevap verecek olursam; 2. gidişimde bıraktığımız izi daha da derinleştirmeye, belirginleştirmeye gidiyorum. Yine birlikte…
Siz olmadan başaramayacağım bir şey bu.
Elimden geleni değil, koşullar ne olursa olsun, her zaman daha fazlasını yapacağıma, yapmaya çalışacağıma emin olabilirsiniz.
Bir kupa alacağımız vardı…
Allah kısmet ederse, hesabı kapatmaya gidiyorum!"
YASİN OBUZ
"Öncelikle yeni bir heyecan içinde bulunacağım için çok mutluyum.. beni destekleyen sevenlerim için elimden gelenin en iyisini yapacağıma ve asla pes etmeyeceğime söz veriyorum... bana bu yolda destek olan tüm aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma ve sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum.. gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkan biri değilim çok şükür ve bu böylede devam edecek... asla kimseye boyun eğmeyeceğim ve asla hak yemiyip hak yedirmeyeceğim, yolumuz uzun ve çetin.. sizlerin varlığını herzaman gökyüzüne baktığımda hissedeceğim... anne düşersem sakın üzülme, her düşüşüm daha güçlü kalkış sebebimdir. kendinize iyi bakın allah’a emanet olun... hayırlısı neyse o olsun.. allah herkesin kalbine göre versin"