Survivor All Star 2022 yarışmacılarının son paylaşımları: Ünlüler ve gönüllüler Dominik'e uçtu

GÖKHAN KESER



"Bu son postum. Birazdan telefonlarımı kapatıyorum. Tüm mesajlarınızı, desteklerinizi okuyorum, görüyorum, iliklerime kadar hissediyorum resmen. Neredeyse her mesajı boğazım düğümlü okuduğumu bilmenizi isterim. O kadar derindi hepsi. Asıl güzel olan sizsiniz.



Uzun yıllardır birçok projeyle karşınıza çıksam da “Survivor” da en şeffaf halimizle karşınızdayız. Zamanında çok güzel bir iz bırakmış olmak, benim için tarif edilemez bir duygu sizin karşınızda. En büyük ödül de bu zaten benim için. İnanılmaz mutlu olduğumu daha gitmeden bilmenizi isterim. Bağın ne kadar güçlü olduğunu tekrar anladım, gördüm. Teşekkür ederim. Sorularınıza ve temennilerinize karşı ortalama toplu olarak cevap verecek olursam; 2. gidişimde bıraktığımız izi daha da derinleştirmeye, belirginleştirmeye gidiyorum. Yine birlikte…



Siz olmadan başaramayacağım bir şey bu.

Elimden geleni değil, koşullar ne olursa olsun, her zaman daha fazlasını yapacağıma, yapmaya çalışacağıma emin olabilirsiniz.



Bir kupa alacağımız vardı…

Allah kısmet ederse, hesabı kapatmaya gidiyorum!"







