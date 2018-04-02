Survivor All Star iki takıma ayrılıyor (Survivor Batuhan neden ayrıldı?)

1 Survivor’ın pazar günü yayınlanan son bölümünde All Star ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kıran geçen mücadeleyi 6. kez All Star takımı kazandı.

2 Gönüllüler Takımı’nda haftanın en iyi performansını gösteren Anıl ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali eleme potasına kalmamayı garantiledi. Ada konseyinde adı en çok yazılan Nevin, Cumali’nin ismini verdiği Birsen ve Anıl’ın seçtiği Yağmur haftanın eleme adayları oldu.

3 Acun Ilıca ada konseyinde son dakika gelişmelerini aktardı. Buna göre Gönüllüler Takımı’ndan Batuhan bireysel dokunulmazlık sonrası mental olarak Survivor’a devam edemeyeceğini açıkladı.

4 Acun Ilıcalı Survivor 2018’in kaderi değiştirecek yeni kararı açıkladı. Ilıcalı, Survivor’da takımların dengesiz olduğunu, All Star takımını yenecek bir takım olmadığını fark ettiklerini açıkladı. Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti. “Bu yüzden All Star-Gönüllüler formatı bitti. Bundan sonra Survivor All Star, Survivor All Star’a karşı olacak. All Star takımı altıya beş olarak iki takıma bölünecek. Geriye kalan yarışmacılar da bu iki takıma bölünecek”

5 Survivor’da kimin hangi takımda olacağı ise 2 Nisan pazartesi belli olacak.

6 YEMEK ÖDÜLÜ ALL STAR'IN Survivor’ın cumartesi günü yayınlanan bölümünde All Star ile Gönüllüler takımları baraka ve sucuklu tost ödülü için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu öncesi kritik öneme sahip oyunu 10-6 All Star takımı kazandı.

7 Günün ikinci mücadelesinde takımlar dana rosto ve patates püresi ödülü için mücadele etti. Survivor tarzı basketbol oyununu 10-8 All Star kazandı.

8 Survivor'da sekizinci haftanın son bölümünde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi.



Pizza ödüllü oyun All Star'a karşı 10-6 üstünlük sağlayan Gönüllüler takımının oldu. İşte geçtiğimiz bölümde yaşananlar...

9 Survivor 2018'in sekizinci haftası ada (Baraka ve yatak) ve iletişim oyunlarıyla başladı.



Tost makinesi ve tost malzemesi ödüllü ada oyunu 10-2 gibi farklı bir skorla All Star'ın oldu.

10 Gönüllüler kazanırsa arkadaşlarından ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları, All Star kazanırsa ailelerinden gelen mektupları okuma hakkı kazanacağı iletişim oyununu ise 10-5 yine All Star kazandı.

11 Gönüllüler'de daha önce Survivor 2018'e Marcus, Gizem, Emre, İpek ve Ramazan; All Star'dan ise Nihat Doğan veda etmişti.

12 İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli karelerden bazıları...

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