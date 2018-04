Survivor All Star iki takıma ayrılıyor (Survivor Batuhan neden ayrıldı?)

Survivor’ın pazar günü yayınlanan son bölümünde All Star ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kıran geçen mücadeleyi 6. kez All Star takımı kazandı.

Acun Ilıcalı Survivor 2018’in kaderi değiştirecek yeni kararı açıkladı. Ilıcalı, Survivor’da takımların dengesiz olduğunu, All Star takımını yenecek bir takım olmadığını fark ettiklerini açıkladı. Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti. “Bu yüzden All Star-Gönüllüler formatı bitti. Bundan sonra Survivor All Star, Survivor All Star’a karşı olacak. All Star takımı altıya beş olarak iki takıma bölünecek. Geriye kalan yarışmacılar da bu iki takıma bölünecek”