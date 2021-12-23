Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu

Kılıççı, sağlık durumu hakkında ise şöyle konuştu: "Arkadaşlar çok mesaj atan var. Bayağı merak etmişsiniz beni. Hem dostlarım, hem sevenlerim... Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlığımıza kavuşup, kaldığımız yerden devam edeceğiz"





