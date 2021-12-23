Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu

Survivor All Star'a katılmaya hazırlanan eski şampiyon Adem Kılıççı antrenmanlarda sakatlanınca ameliyat edildi. Kılıççı, "Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi" dedi.

Haberler 23.12.2021 - 11:17

Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 1

All Star hazırlıklarına başlayan antrenmanlar sırasında sakatlandı.


Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 2

Doktorları tarafından ameliyat olmasına karar verilen Kılıççı, hayranlarını üzen gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.


Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 3

Kılıççı Instagram sayfasında "Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık" notunu paylaştı.


Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 4

Kılıççı, sağlık durumu hakkında ise şöyle konuştu: "Arkadaşlar çok mesaj atan var. Bayağı merak etmişsiniz beni. Hem dostlarım, hem sevenlerim... Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlığımıza kavuşup, kaldığımız yerden devam edeceğiz"


Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 5

Kılıççı'nın Survivor'a katılıp katılamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İşte Kılıççı'nın Survivor'dan öne çıkan bazı kareleri...

Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 6
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 7
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 8
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 9
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 10
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 11
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 12
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 13
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 14
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 15
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 16
Survivor All Star öncesi sakatlık: Eski şampiyon Adem Kılıççı ameliyat oldu - 17

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