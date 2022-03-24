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Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi)

Survivor 2022'de kim elendi? sorusu yanıt buldu. Adem, Barış, Bora, Evrim ve Gizem'in eleme konseyinde en az SMS oyunu alan Bora yarışmaya veda etti. İşte ayrıntılar...

Haberler 24.03.2022 - 11:40

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi) - 1

'da oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımı Barış ve Evrim'in ardından 3. ve 4. eleme adayını belirledi.


Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi) - 2

Survivor'da son bölümde eleme adaylarından Adem, Barış, Bora, Evrim ve Gizem oldu. En az SMS oyunu alan Bora yarışmadan ayrıldı.


Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi) - 3

Bora, elenmenin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bu etapta eleniyorsam gitmeyi hak etmişimdir. Aileme, oğluma, eşime kavuşacağım. Yeni insanlar tanıdım. Mutluyum. Çok teşekkür ediyorum size. Herkese hakkım helal olsun"


Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi) - 4

"Bu bir oyun. Bu oyun benim için burada bitti. Buradaki bütün problemleri de burada bırakıyorum. Buraya nasıl girdiysem buradan aynı şekilde çıkmak benim için önemli. Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil, hayatım ve oğlum var"

İşte Survivor'dan öne çıkan diğer kareler...

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi) - 5
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi) - 6
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi) - 7
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi) - 8

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