Survivor All Star'da elenen isim belli oldu (23 Mart 2022 eleme konseyi)

"Bu bir oyun. Bu oyun benim için burada bitti. Buradaki bütün problemleri de burada bırakıyorum. Buraya nasıl girdiysem buradan aynı şekilde çıkmak benim için önemli. Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil, hayatım ve oğlum var"

İşte Survivor'dan öne çıkan diğer kareler...