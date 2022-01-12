Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yerine Yağmur Banda

Haberler 12.01.2022 - 16:30
Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyunu öncesi canlı yayın açtı.
Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma öncesi corona virüse yakalandığı öğrenildi.
Bölükbaşı'nın yerine de yedeklerden Yağmur Banda'nın dahil olduğu ortaya çıktı.
Bölükbaşı'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
Survivor All Star 2022'deki yarışmacıların ilk mücadelesi 15 Ocak Cumartesi güü seyirci karşısına çıkacak.