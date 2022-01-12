Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yerine Yağmur Banda

Başlamasına sayılı günler kala Survivor 2022 All Star'da Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayında Nisa Bölükbaşı yerine Yağmur Banda'nın geldiği ortaya çıktı.

Haberler 12.01.2022 - 16:30

Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yerine Yağmur Banda - 1

2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyunu öncesi canlı yayın açtı.


Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yerine Yağmur Banda - 2

Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma öncesi corona virüse yakalandığı öğrenildi.


Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yerine Yağmur Banda - 3

Bölükbaşı'nın yerine de yedeklerden Yağmur Banda'nın dahil olduğu ortaya çıktı.


Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yerine Yağmur Banda - 4

Bölükbaşı'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.


Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yerine Yağmur Banda - 5

2022'deki yarışmacıların ilk mücadelesi 15 Ocak Cumartesi güü seyirci karşısına çıkacak.

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