Survivor Anıl kimdir? (Anıl Berk Baki)

Survivor 2018'e Gönüllüler takımından katılan ve "Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir" sloganıyla dikkat çeken Anıl Berk Baki kimdir? İşte Survivor Anıl hakkında bilgiler ve fotoğraflar...
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Anıl Berk Baki lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamladı.
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Daha sonra Yeditepe Üniversitesi reklam ve tasarım bölümünden mezun oldu.
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6 yaşında yelken sporuna başlayan Anıl, aktif olarak hem milli takımda sözleşmeli olarak devam ediyor.
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Atletizm, voleybol gibi sporlarla da ilgilenen 26 yaşındaki Anıl, Crossfit ile ilgileniyor ve spor eğitmenliği yapıyor.
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İşte Anıl'ın Instagram paylaşımlarından bazıları ve Survivor 2018 macerasından yansıyan kareleri...