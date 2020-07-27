Survivor Aycan Yanaç: Elendikten sonra öğrenince şok oldum



Survivor 2020 yarışmacısı ve milli futbolcu Aycan Yanaç, kendisinin Dominik'te olduğu dönemde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. “Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum" diyen Yanaç, “Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem" ifadelerini kullandı.

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27.07.2020 - 11:47

Milli futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı bir programda “Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan’ı çağıracağımı zannetmiyorum” yorumunu yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör hakkında açıklamalarda bulundu.













Aycan Yanaç survivor 2020'nin sona ermesiyle birlikte konu hakkında ilk kez konuştu.

YouTube’da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda konuşan Yanaç, yarışma sonra bu açıklamayı öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirterek “Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor’a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı” dedi.







Almanya’da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör’ü yalancı olmakla suçladı. Yanaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor’a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var."







“Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörüsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen? Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık."







“Ben yarışmadan elenince Necla hocanın beni aramasını bekledim. Belki kendine 'Tamam ben Aycan’la böyle bir konuşma yapmadım, böyle bir yalan söyledim, acaba belki aramı düzeltir miyim, gönlünü alabilir miyim”'diye sormuştur diye düşündüm. Ben bunu bekledim."







“Ona kızgın değilim sadece hala şoktayım. Neden böle bir şey söyledin? Beni ararsa konuştuktan sonra fikirlerim de değişebilir"





“Bu haksızlık yani. Ben orada bir yarışmadayım, sen benim hakkımda böyle bir şey diyorsun ve izleyenler de ona inanıyor. İnsanlar ‘Aycanla konuşmuş, Necla hoca böyle bir şey diyor’ diye düşünüyor. Ama böyle bir şey olmadı. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Şimdi buna inanan insanlar, hakkımda kötü bir şey düşünmez mi?"







“Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya’da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi.”

İşte Yanaç'ın milli formayla yaptığı paylaşımlardan bazıları...