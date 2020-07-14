Survivor Barış Murat Yağcı finalde (Survivor Barış kimdir, nereli?)
Şubat ayında başlayan Survivor 2020'de sona gelindi. Survivor Barış büyük oylama sonucu İstanbul'da düzenlenen yarı finale gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri oldu. Barış'ın yanı sıra Yasin ve Cemal Can Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı. Ardından yapılan SMS oylamasında Barış ve Cemal Can büyük finale isimlerini yazdırdı. Survivor'da finale kalan Barış kimdir? İşte Barış hakkında bilgiler ve Survivor macerasından yansıyan kareler...
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ntv.com.tr 14.07.2020 - 21:55
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
İşte Barış'ın Survivor 2020'den yansıyan bazı kareleri...
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