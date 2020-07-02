Survivor Berkan Karabulut kimdir?

Survivor finali tarihi yaklaştıkça yarışma heyecanı artıyor. Rekabetin kızıştığı yarışmada yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan altı yarışmacıdan biri olan Berkan Karabulut kimdir?

ntv.com.tr 02.07.2020 - 10:05 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 10:06

Survivor Berkan Karabulut kimdir? - 1

SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

Son yayınlanan bölümde SMS oylamasına göre elenen isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu. Son kez duygularını ifade eden Nisa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi.

survivor'da geriye yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan isimler: Sercan Yıldırım, Elif Yıldırım Gören, Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Cemal Canseven, Yasin Obuz oldu.

Survivor Berkan Karabulut kimdir? - 2

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.
Survivor Berkan Karabulut kimdir? - 3
2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.
Survivor Berkan Karabulut kimdir? - 4

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