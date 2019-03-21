NTV

Survivor Bil Bakalım soru ve cevapları

Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 30. son bölümünde Bil Bakalım oyunu oynanadı. Oyunu kadınlar kazanarak ödüle gitti. İşte Bil Bakalım oyununun soru ve cevapları...

  • 1

    Madonna’nın kaç çocuğu vardır?

    6
  • 2

    Asya kıtasında kaç ülke var?

    52


  • 3

    Bruce Lee’nin kaç çocuğu vardır?

    2




  • 4

    Bir keçi yılda ortalama kaç litre süt vermektedir?

    1000 lt


  • 5

    Türk kahvesi Unesco listesinde yerini hangi sene almıştır?

    2013
  • 6

    Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir?

    25
  • 7

    Bir insan ortalama hayatının kaç ayını kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçmesini bekleyerek geçirir?

    6 ay
  • 8

    Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir?

    25


  • 9

    Sakız çiğnemek kaç kalori yakar?

    15 kalori


  • 10

    Kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır?

    26


  • 11

    Sakıs’in instagram’daki takipçi sayısı kaçtır?

    847 bin


  • 12

    Pablo Picasso öldüğünde kaç yaşındaydı?

    92


  • 13

    Malta kaç takım adadan oluşmaktadır?

    5
  • 14

    Dev Afrika salyangozunun uzunluğu kaç cm’dir?

    39 cm


  • 15

    İstanbul’da kaç köy bulunmaktadır?

    151


  • 16

    Stephen Parkes’in şirinler koleksiyonu kaç parçadır?

    1061


  • 17

    İtalya’da bulunan Pisa Kulesi’nin kaç basamağı vardır?

    294


  • 18

    Bir inek günde ağzıyla kaç kere çiğneme hareketi yapar?

    40 bin


  • 19

    Yeryüzündeki altınların kaç katı okyanuslarda bulunur?

    200


  • 20

    2011 rekorlar kitabına göre bisiklet ile en fazla basamağa tırmanma sahibi Krystian Herba kaç basamak çıkmıştır?

    816


  • 21

    Bir kutup ayısı kaç metre uzağa zıplayabilir?

    5,6


  • 22

    Zürafalar günde kaç saat uyurlar?

    1


  • 23

    Dünya popülasyonunun yüzde kaçı kuzey yarımkürede yaşar?

    Yüzde 90


  • 24

    Batman karakteri ilk ne zaman ortaya çıktı?

    1939
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin