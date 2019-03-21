Survivor Bil Bakalım soru ve cevapları

Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 30. son bölümünde Bil Bakalım oyunu oynanadı. Oyunu kadınlar kazanarak ödüle gitti. İşte Bil Bakalım oyununun soru ve cevapları...
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Madonna’nın kaç çocuğu vardır?
6
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Asya kıtasında kaç ülke var?
52
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Bruce Lee’nin kaç çocuğu vardır?
2
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Bir keçi yılda ortalama kaç litre süt vermektedir?
1000 lt
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Türk kahvesi Unesco listesinde yerini hangi sene almıştır?
2013
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Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir?
25
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Bir insan ortalama hayatının kaç ayını kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçmesini bekleyerek geçirir?
6 ay
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Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir?
25
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Sakız çiğnemek kaç kalori yakar?
15 kalori
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Kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır?
26
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Sakıs’in instagram’daki takipçi sayısı kaçtır?
847 bin
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Pablo Picasso öldüğünde kaç yaşındaydı?
92
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Malta kaç takım adadan oluşmaktadır?
5
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Dev Afrika salyangozunun uzunluğu kaç cm’dir?
39 cm
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İstanbul’da kaç köy bulunmaktadır?
151
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Stephen Parkes’in şirinler koleksiyonu kaç parçadır?
1061
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İtalya’da bulunan Pisa Kulesi’nin kaç basamağı vardır?
294
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Bir inek günde ağzıyla kaç kere çiğneme hareketi yapar?
40 bin
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Yeryüzündeki altınların kaç katı okyanuslarda bulunur?
200
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2011 rekorlar kitabına göre bisiklet ile en fazla basamağa tırmanma sahibi Krystian Herba kaç basamak çıkmıştır?
816
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Bir kutup ayısı kaç metre uzağa zıplayabilir?
5,6
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Zürafalar günde kaç saat uyurlar?
1
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Dünya popülasyonunun yüzde kaçı kuzey yarımkürede yaşar?
Yüzde 90
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Batman karakteri ilk ne zaman ortaya çıktı?
1939