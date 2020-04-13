Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı?(12 Nisan 2020 ayrıntıları)

13.04.2020 - 07:19
Survivor 2020’de dün akşam birleşme partisi heyecanı yaşandı. 12 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen Survivor’da yarışmacılar baştan aşağıya yenilenerek partiye katıldı. Tarık Sezer ve orkestrasının canlı yayınla katıldığı Survivor şarkı yarışmasında yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. O Ses Türkiye jürileri olan Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve pek çok sanatçı canlı olarak katılarak yarışmacılara puan verdi.
ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEYDİ?
Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı, seçtiği bir kişi ile gelecek sene yapılacak Survivor yarışması birleşme partisine konuk olarak kazanmaya hak kazandı.
SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Şarkı yarışmasında bütün yarışmacılar birer kez sahne aldı ve diğer yarışmacılar 10 üzerinden puan verdi. Performanslar sonrasında en yüksek puanı alan iki yarışmacı, birer kez daha sahne aldı. Survivor şarkı yarışmasında en yüksek puanı Cemal Can ile Ardahan aldı. Ardahan, ikinci kez çıktığı sahnede 150 puan almayı başardı. Cemal Can ise 149 puan aldı. Böylece birer kez daha sahne alan iki yarışmacıdan bir puan daha fazla alan Ardahan, Survivor 2020 şarkı yarışmasını kazandı.
YARIŞMACILARIN ALDIKLARI PUANLAR
Gizem - toplam 124 Ünlüler 64 Gönüllüler 59
Mert - toplam 123 Ünlüler 59 Gönüllüler 64
Aşkım - toplam 122 Ünlüler 62 Gönüllüler 60
Ersin - toplam 109 Ünlüler 52 Gönüllüler 57
Berkan - toplam 128 Ünlüler 64 Gönüllüler 64
Ezgi - toplam 117 Ünlüler 55 Gönüllüler 62
Sercan - toplam 111 Ünlüler 62 Gönüllüler 49
Yasin - toplam 119 Ünlüler 57 Gönüllüler 62
Aycan - toplam 91 Ünlüler 50 Gönüllüler 41
Ardahan - toplam 139 Ünlüler 80 Gönüllüler 59
Elif - toplam 120 Ünlüler 62 Gönüllüler 58
Yunus Emre - toplam 123 Ünlüler 60 Gönüllüler 63
Evrim - toplam 132 Ünlüler 72 Gönüllüler 60
Barış - toplam 120 Ünlüler 59 Gönüllüler 62
Nisa - toplam 120 Ünlüler 55 Gönüllüler 65
Cemal Can - toplam 140 Ünlüler 71 Gönüllüler 69
Yarışmacılar dominik pesosu ile yemekleri kazanabilmek için açık arttırma oyununda mücadele etti. Nisa’nın san sebastian cheescake’i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek "Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin" demesi ilgiyle takip edildi. Sercan ardından takım arkadaşlarına da açık arttırmaya girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Sercan’ın Nisa’ya yaptığı bu jest günün en çok konuşulan konularından oldu.
Eleme sonrası Survivor'un ekranlara gelen 40. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın 8 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde; ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda heyecanlı anlar ekranlara geldi.
Survivor ödül oyununu uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza atan ünlüler takımı 9-9'a gelen skorun ardından bayrak yarışına çıkarak kazandı. 10'a 9 kazanan ünlüler açık artırmada fazladan 500 pezo yani toplamda 1000 pezonun sahibi oldu. Böylece ünlüler bu parayla yemek alma şanslı kazandı.
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 40. bölümünde açık artırma oyununda Yasin'in Nisa'ya gösterdiği taktik işe yaradı ve Nisa sayıyı almayı başardı. Nisa'nın gösterdiği performans son bölüme damga vurdu.
İşte Survivor'da yaşanan mücadelelerden fotoğraflar...