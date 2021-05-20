Survivor Çağrı Atakan: Kalsaydım finale kadar giderdim
Survivor 2021’e sakatlığı nedeniyle veda eden Çağrı Atakan, "Sakatlanmasaydım finale kadar giderdim. Yaşıma göre iyi performans çıkardığımı düşünüyorum” dedi.
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20.05.2021 - 12:01
survivor 2021’e veda edenÇağrı Atakan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Survivor'da agresif tavırlarıyla dikkat çeken 40 yaşındaki oyuncu, yarışma hakkında konuştu.
Atakan, ada hayatı sonrası şehir hayatına alışmaya başladığını söylerken, yakın zamanda ameliyat olacağını açıkladı.
Sol dizinden sakatlandığını ve Doktor Metin Kuş’un gelmesini beklediğini belirten Atakan, “Metin abi gelir gelmez menisküs ameliyatı olacağım. Olmazsam benim için kötü sonuçları olur. Dizim kilitlenebilir, bu da spor hayatımı olumsuz etkiler. Spor benim hayatımın olmazsa olmazı” dedi.
Yarışamda, sakatlanmasına üzüldüğünü dile getiren Atakan, "Eğer sakatlanmasaydım sanırım finale kadar giderdim. Yaşıma göre iyi performans çıkardığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Survivor sunucusu Murat Ceylan'la yaşadığı polemikle gündeme gelen Atakan konu hakkında geçtiğimiz günlerde, "Murat Ceylan'ın sanki bana bağırdığını algıladım. Kendisinden yaş olarak da büyük olduğum için o an gözümde sunuculuktan çıkıp Murat-Çağrı durumuna girdi. Aşırı bir tepki göstermişim. Acun Bey'in 'gitmen beni mutlu eder' söyleminden sonra elektrik kesmiş gibi oldum. Elim ayağım uyuştu, ne yapacağımı bilemedim. Kalmak da çok istiyordum..." ifadelerini kullanmıştı.
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