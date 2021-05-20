Survivor Çağrı Atakan: Kalsaydım finale kadar giderdim

Sol dizinden sakatlandığını ve Doktor Metin Kuş’un gelmesini beklediğini belirten Atakan, “Metin abi gelir gelmez menisküs ameliyatı olacağım. Olmazsam benim için kötü sonuçları olur. Dizim kilitlenebilir, bu da spor hayatımı olumsuz etkiler. Spor benim hayatımın olmazsa olmazı” dedi.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'la yaşadığı polemikle gündeme gelen Atakan konu hakkında geçtiğimiz günlerde, "Murat Ceylan'ın sanki bana bağırdığını algıladım. Kendisinden yaş olarak da büyük olduğum için o an gözümde sunuculuktan çıkıp Murat-Çağrı durumuna girdi. Aşırı bir tepki göstermişim. Acun Bey'in 'gitmen beni mutlu eder' söyleminden sonra elektrik kesmiş gibi oldum. Elim ayağım uyuştu, ne yapacağımı bilemedim. Kalmak da çok istiyordum..." ifadelerini kullanmıştı.