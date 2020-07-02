Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Survivor finali tarihi yaklaştıkça yarışma heyecanı artıyor. Rekabetin kızıştığı yarışmada yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan altı yarışmacıdan biri olan Cemal Can Canseven kimdir?

ntv.com.tr 02.07.2020 - 10:14

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? - 1

SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

Son yayınlanan bölümde SMS oylamasına göre elenen isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu. Son kez duygularını ifade eden Nisa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi.

survivor'da geriye yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan isimler: Sercan Yıldırım, Elif Yıldırım Gören, Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Cemal Canseven, Yasin Obuz oldu.

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? - 2

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Survivor Cemal Can Canseven kimdir? - 3
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti.
Survivor Cemal Can Canseven kimdir? - 4
arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
Survivor Cemal Can Canseven kimdir? - 5

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