Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da elemeye kim kaldı?

09.03.2020 - 10:49
YASİN İLE BERKAN ARASINDA GERGİNLİK
Survivor'ın pazar günün yayınlanan 15. bölümde Ünlüler Takımı ile Gönüllüler Takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Ünlülerden Berkan ile Gönüllülerden Yasin eşleşti. Oyunu kazanan Berkan'ın sevinmesi Yasin'i rahatsız etti. Bunun üzerine ikili arasında laf dalaşı başladı. Ünlüler de Yasin'in bu çıkışını eleştirdi.
SURVIVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;
12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.
Okuduğu okullar:
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
İŞTE SURVIVOR'DA BU HAFTA YAŞANANLAR...
CUMARTESİ NELER YAŞANDI?
Survivor 2020'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. 7 Mart 2020 tarihli Survivor 14. bölümde takımlar çok zorlu bir dokunulmazlık oyunu için karşılaştı.
Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Meryem, son bölümde iletişim oyununda sakatlanmıştı. Survivor'un bu akşamki bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı erzak oyunu için parkurda buluştu. Oyun öncesinde Meryem'in sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağı açıklandı.