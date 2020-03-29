Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (28 Mart ayrıntıları)

Survivor 2020'de eleme adaylarının belirlenmesinde büyük rol oynayan dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Survivor 28 Mart'ta dokunulmazlık oyunu nefes kesti. İşte Survivor Ünlüler Gönüllüler'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım, 28 Mart son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

ntv.com.tr 29.03.2020 - 09:24

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Survivor 2020'nin dün akşam ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Eldeki sembolü düşürenin kaybedeceği dokunulmazlık oyununda 10'uncu sayıya ulaşan takım oyunu kazandı. 

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SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Gönüllüler kazandı.

CUMA GÜNÜ YAŞANANLAR

Erzak oyunu için karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları 29. bölümünde parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecan dolu oyunda Yunus Emre ile ünlüler takımından Ersin mücadelesi nefesleri kesti. Kafa kafaya giden yarışta kazananı kameralar belirledi. Survivor ödül oyununu zorlu anların ardından ünlüler takımı 10'a 7 kazandı.

CUMA GÜNÜ YAŞANANLAR

ÜNLERDEN GÖNÜLLÜLERE KİM GEÇTİ?

Survivor 29. bölümde Ünlüler takımından Gönüllüler takımına Acun Ilıcalı bir kişinin transfer olacağını duyurdu. Konseyde yapılan oylamada "Birazdan bir oylama yapacağız ve en çok oy alan yarışmacı Ünlülerden Gönüllülere geçecek. Herkes oy kullanacak" dedi.

Bunun üzerine kendi istediği ile gönüllüler takımına geçmek isteyen Barış "Ben bu takımda olduğum için kendimi çok şanslı düşünüyorum ama ben buradaki ilişkimin kirlendiğini düşünüyorum. Bu sebeple kendime yeni bir sayfa açıp gönüllü olarak karşı takıma geçmek istiyorum" dedi. Mert ise, Barış'ın diğer takıma geçmek istemesi ile ilgili "Karşı takıma şunu söylüyorum kötü günler geride kaldı şimdi sırada daha kötü günler var" yorumunda bulundu.

Mert ve Barış arasında yaşanan tartışma son bölümde tansiyonu yükselten anlara neden olmuştu.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. 
İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

İşte Survivor'da haftanın gelişmeleri... 

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, üzücü haber Acun Ilıcalı’dan geldi. Acun Ilıcalı 29. yeni bölüm tanıtımında Gönüllüler Takımı'nda dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap’ın yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğunu açıkladı. Ilıcalı ayrıca Meryem’in diskalifiye olması nedeniyle Ünlüler Takımı'ndan Gönüllüler Takımı'na bir yarışmacının transfer edileceğini söyledi.  Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem’in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor yarışmasına veda etti.

DAHA ÖNCE KİMLER DİSKALİFİYE OLMUŞTU?

Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş, sakatlıkları yüzünden yarışı çok erken kapatmıştı. Daha bu gelişmenin şoku yeni yeni atlatılırken Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın’da diskalifiye olmuştu.

GÖNÜLLÜLER’E KİM KATILACAK?

Meryem’in diskalifiye olması sonrasında gözler Ünlüler Takımı'na çevrildi. Ünlülerden Gönüllüler Takımı'na bir kişinin transfer olacağını açıklayan Acun Ilcalı, hangi yarışmacının karşı takıma geçeceğini ise henüz açıklamadı.

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR

SURVIVOR MERYEM KASAP KİMDİR?

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap, atletik vücudu ve hırslı yapısıyla en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Azmine ve hırsına güvenen Meryem Kasap kendisini şu şekilde ifade ediyor;

Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayis 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim. Sporla tanışmam lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı anda yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor'da iz bırakanlardan olacağım.

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR

PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor'un 28. bölümünde performans birincileri ödülü oynandı. Çikolatalı kek ödülü için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Oynanan oyun sonrası Survivor 25 Mart birincileri Elif ve Berkan oldu. Elif ödüle Aycan Sercan'ı götürdü. Berkan ise Aşkım Ersin'den yana tercihini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Survivor'ın çarşamba günün yayınlanan bölümünde; Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisi ile Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ayak tenisi maçında karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Ünlüler Takımı'ndan Elif ve Mert; Acun Ilıcalı’nın takımını, diğer yarışmacılar ise Sercan’ı destekledi. Eğlenceli anların yaşandığı ayak tenisi maçında kazanan ekip 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Survivor 2020'de günün bir diğer eğlecenli mücadelesi ise Anlat Bakalım'da yaşandı. Pasta ödüllü yarışmayı kazanan Gönüllüler Takımıs oldu.

Survivor'da kıran kırana geçen mücadelelerden fotoğraflar...

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