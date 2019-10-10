Survivor Ecem'in 'Enerji yüklemesi' soruşturmasında istenen ceza belli oldu

Karaağaç, sözde uzman kişinin "Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın" diyerek kendisini istismar ettiğini üstelik 90 bin lira parasını aldığını öne sürdü.kandırıldığını yarışmadan elendikten sonra fark ettiğini söyledi.

Raporda; İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi.

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Ecem Karaağaç, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum" demişti.