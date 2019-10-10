Survivor Ecem'in 'Enerji yüklemesi' soruşturmasında istenen ceza belli oldu
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ın "Enerji yüklemesi vaadiyle' kandırıldığını ve istismar edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu sonrası başlatılan soruşturmada, İbrahim Halil G. adlı kişinin 31 yıl hapsi istendi.
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Göz6 evi yarışmasıyla adını duyuran ardından Survivor'a katılan Ecem Karaağaç yarışmadan elenince 'Enerji yüklemesi vaadiyle' kandırıldığını ve istismar edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
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Karaağaç, sözde uzman kişinin "Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın" diyerek kendisini istismar ettiğini üstelik 90 bin lira parasını aldığını öne sürdü. Survivor Ecem kandırıldığını yarışmadan elendikten sonra fark ettiğini söyledi.
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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Karaağaç’ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi.
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Raporda; İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi.
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Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.
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Ecem Karaağaç, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum" demişti.