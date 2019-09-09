Survivor ekibini buluşturan düğün: Sahra Işık ile İdris Aybirdi evlendi

1 Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile evlendi.







2 Düğüne aile ve akrabalarının yanı sıra, Işık'ın Survivor'daki arkadaşları da katıldı.







3 Sahra Işık düğün sonrası sosyal medyada hesaplarından soyadına Aybirdi'yi de ekledi.





4 "Teşekkür Mektubu" başlıklı bir yazıda yayınlayan Sahra Işık şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar Özel ve Güzel bir gece’de bizim yanımızda olan herkese çok ama çok Teşekkür ederim.."

5 "Nereden başlayacağımı bilemiyorum aslında.O kadar duyguluyum ki hislerimi anlatamam.."







6 "Çok zor ama bir o kadar’da keyifli bir süreç geçirdik.Başta Canım Eşim ve AİLEM olmak üzere çok sevdiğim değerli arkadaşlarım ve yanımda olan herkese minnetarım."

7 "Siz olmasaydınız bu süreci nasıl atlatırdım inanın bilmiyorum. Evli,Mutlu,Sonrası ilerde Allah nasip ederse küçük Sahra fena olmaz sanki"

8 Merve Aydın, Adem Kılıçcı, Seda Ocak