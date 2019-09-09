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Survivor ekibini buluşturan düğün: Sahra Işık ile İdris Aybirdi evlendi

Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık dünyaevine girdi. İkili Survivor'dan yarışmacı arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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    Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile evlendi.


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    Düğüne aile ve akrabalarının yanı sıra, Işık'ın Survivor'daki arkadaşları da katıldı.


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    Sahra Işık düğün sonrası sosyal medyada hesaplarından soyadına Aybirdi'yi de ekledi.

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    "Teşekkür Mektubu" başlıklı bir yazıda yayınlayan Sahra Işık şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar Özel ve Güzel bir gece’de bizim yanımızda olan herkese çok ama çok Teşekkür ederim.."
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    "Nereden başlayacağımı bilemiyorum aslında.O kadar duyguluyum ki hislerimi anlatamam.."


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    "Çok zor ama bir o kadar’da keyifli bir süreç geçirdik.Başta Canım Eşim ve AİLEM olmak üzere çok sevdiğim değerli arkadaşlarım ve yanımda olan herkese minnetarım."
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    "Siz olmasaydınız bu süreci nasıl atlatırdım inanın bilmiyorum. Evli,Mutlu,Sonrası ilerde Allah nasip ederse küçük Sahra fena olmaz sanki"
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    Merve Aydın, Adem Kılıçcı, Seda Ocak
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    Murat Ceylan, Damla Can
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