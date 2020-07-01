Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir?

SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

Son yayınlanan bölümde SMS oylamasına göre elenen isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu. Son kez duygularını ifade eden Nisa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi.

survivor'da geriye yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan isimler: Sercan Yıldırım, Elif Yıldırım Gören, Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Cemal Canseven, Yasin Obuz oldu.