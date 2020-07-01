Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir?

Survivor finali tarihi yaklaştıkça yarışma heyecanı artıyor. Rekabetin kızıştığı yarışmada yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan altı yarışmacıdan biri olan Elif Yıldırım Gören kimdir?

ntv.com.tr 01.07.2020 - 15:49

Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? - 1

SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

Son yayınlanan bölümde SMS oylamasına göre elenen isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu. Son kez duygularını ifade eden Nisa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi.

survivor'da geriye yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan isimler: Sercan Yıldırım, Elif Yıldırım Gören, Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Cemal Canseven, Yasin Obuz oldu.

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Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? - 3

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.
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