Survivor Elif'i yeni stiliyle kimse tanıyamadı (Elif Şadoğlu kimdir?)

Elif'in Survivor 2017'ye katılmadan önce, sosyal medyadan şu sözleri yazmıştı: "Buraya ne yazılır kelimelere dökmek çok zor. Kısa sürede o kadar güzel dostluklar o kadar güzel kardeşlikler gördüm ki. Beni destekleyen yorumları paylaşımları sıcakkanlılığıyla motive eden ailem. Canım arkadaşlarım. En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaş ama eminim üstesinden gelebilirim. Gelebiliriz. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz. Aklımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. İyiki varsınız. Dualarınızı eksik etmeyin"

İşte fotoğraflarla Survivor Elif...