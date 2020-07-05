Survivor Evrim: Nisa benim yaşadıklarımı yaşasaydı, güçlü kalamazdı!

Evrim Keklik, Survivor'dan elendikten sonra Survivor Panorama programında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Evrim Keklik’in açıklamaları şöyle:

"Ben Survivor'ı, ada yaşantısını çok sevdim. Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor. Survivor'a ilk kötü bir giriş yaptım. Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım. Bana yeteri kadar değer vermediler. Cemal Can ve Yasin'in yeri ben de ayrı. Tartıştık kavga ettik ama zor zamanlarımda da onlardan güç aldım."