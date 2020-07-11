Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları)

Survivor'da finale kısa bir süre kala ilk yarı finalist canlı yayında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunları aradından belli oldu. İlk turda Barış ve Yasin, Berkan ve Cemal Can karşılaştı. İlk yarı finalist Berkan oldu. Acun Ilıcalı Survivor finalinin Galataport’ta yapılacağını açıkladı.

11.07.2020 - 09:17

Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 1
Survivor’da final için geri sayım başladı. Survivor’da yarışmacılar ilk kez canlı yayında parkur yarışına çıktı.
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 2
Kıyasıya mücadele sahne olan yarışlarda eşleşmeler kura ile gerçekleştirildi. Oyunların sonunda ise finale çıkan isimler arasında beş galibiyete ulaşan isim yarı finale yükseldi.

Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu finalinde Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Beş galibiyete ulaşan ilk ismin adını yarı finale yazdıracağı mücadeleler sonunda kazanan Berkan oldu.
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 3

Survivor’da yarı final oyunu ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara ilk sürprizini açıkladı. Acun, Survivor yarışmasının finalinin Galataport’ta yapılacağını duyurdu.

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Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 4

GEÇMİŞ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

Survivor'ın 9 temmuzda yayınlanan 131. bölümünde bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Ön elemede karşı karşıya gelen Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu. Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda ise kazananı 5-3 skor ile Berkan oldu.
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 5

Dokunulmazlığı kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı olarak belirledi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. 

ELENEN ELİF'İN İLK SÖZLERİ 

Sakin kişiliğiye ilk günden bu yana mücadelesini sürdüren Elif, veda konuşmasında duygusal ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Elif, "Survivor'ı hayatımın yansıması olarak gördüm her zaman. Hayatıma dokunduğunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir serüvendi benim için. İnsan korkularıyla ve inandıklarıyla yaşar. Ben de korkularımla yüzleşip mücadele etmeye çalıştım ve inandıklarımın peşinden koştum. Hak yemeden, kalp kırmadan mücadele etmeye çalıştım. Hikayeme çok güzel anılar yazdım. Ailemi ve eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. İyi ki bu insanları tanımışım buraya ilk gelen arkadaşımdan son arkadaşıma kadar herkesi seviyorum" dedi.

Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 6
Elif YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 7

ÇARŞAMBA YAŞANANLAR

Sercan Yıldırım'ın elenmesinin ardından Survivor'ın 130. bölümü zorlu bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu. 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununda Elif ile karşılaşan Barış 3-1 lik skorla dokunulmazlık finalinin ilk ismi oldu. Cemal Can ve Berkan'ın mücadelesi ise nefesleri kesti. İlk 2 oyunu Cemal can kazanırken 3. oyunu Berkan kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Oynanan uzatma oyununu da Cemal Can kazandı ve dokunulmazlık oyunu finalinde Barış'ın rakibi Cemal Can oldu.
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 8

Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu. Dokunulmazlık zırhını kazanan Cemal Can ada konseyinde eleme adayı olarak Elif'in ismini söyledi. Böylece son eleme haftasının ilk adayı Elif oldu.

Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 9
İşte Survivor 2020'den yansıyan bazı kareler...
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 10
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 11
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 12
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 13
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 14
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 15
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 16
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 17
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 18
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 19
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 20
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 21
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 22
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 23
Survivor finali nerede, ilk yarı finalist kim? (10 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları) - 24

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