Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım

Survivor 2020 finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı, Galataport İstanbul'da düzenlenen dev final gecesi hakkında, "Sabaha kadar uyuyamadım" dedi. Survivor'daki en'lerini de açıklayan Yağcı, 'En beceriksiz' olarak Tuğba Melis Türk'ü söylerken 'En acımasız' olarak ise Evrim'i gösterdi.

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17.07.2020 - 11:40







Bu yıla damga vuran ve dev finalini Galataport İstanbul'da yapan survivor 2020'nin finalinde şampiyonluğu Cemal Can'a kaptıran Barış Murat Yağcı Hürriyet'e konuştu. 'En'lerini açıklayan Yağcı, final gecesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Yağcı final gecesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Sabaha kadar uyuyamadım. Başta ailem ve sevenlerim hepsi evime geldi. Sabah 5-6’ya kadar uyutmadılar beni. Çok güzel bir videoshow hazırlamışlar bana."







"Kendi duyduklarını benim bilmediklerimi anlattılar. Arkamda o kadar desteğin olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenince çok gururlandım."







"Bu bana çok iyi geldi. Şampiyonluk sadece rakamsal bir şey. Kupa evet çok önemli ama bu seneki Survivor böyle bir şey değildi. Bu sene bir şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum."

EN'LERİ



En sinirli kimdi Survivor’da?

- Emre



En saf?

- Ardahan ve Perviz



En gamsız?

- Evrim







En komik?

-Ersin



En şaşırtan?

- Cemal Can



En aşk insanı?

-Berkan







En kıskanç?

- Mert



En iyi kalpli?

- Nisa



En hırslı?

- Sercan







En acımasız?

- Evrim



En üzüldüğün eleme?

- Perviz



En iyi şarkı söyleyen?

- Ardahan







En yetenekli?

- Nisa



En beceriksiz?

- Tuğba Melis Türk

İşte Yağcı'nın Survivor 2020'den öne çıkan bazı kareleri...