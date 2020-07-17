Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım
Survivor 2020 finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı, Galataport İstanbul'da düzenlenen dev final gecesi hakkında, "Sabaha kadar uyuyamadım" dedi. Survivor'daki en'lerini de açıklayan Yağcı, 'En beceriksiz' olarak Tuğba Melis Türk'ü söylerken 'En acımasız' olarak ise Evrim'i gösterdi.
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17.07.2020 - 11:40
Bu yıla damga vuran ve dev finalini Galataport İstanbul'da yapan survivor 2020'nin finalinde şampiyonluğu Cemal Can'a kaptıran Barış Murat Yağcı Hürriyet'e konuştu. 'En'lerini açıklayan Yağcı, final gecesi hakkında da açıklamalarda bulundu.
Yağcı final gecesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Sabaha kadar uyuyamadım. Başta ailem ve sevenlerim hepsi evime geldi. Sabah 5-6’ya kadar uyutmadılar beni. Çok güzel bir videoshow hazırlamışlar bana."
"Kendi duyduklarını benim bilmediklerimi anlattılar. Arkamda o kadar desteğin olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenince çok gururlandım."
"Bu bana çok iyi geldi. Şampiyonluk sadece rakamsal bir şey. Kupa evet çok önemli ama bu seneki Survivor böyle bir şey değildi. Bu sene bir şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum."
EN'LERİ
En sinirli kimdi Survivor’da? - Emre
En saf? - Ardahan ve Perviz
En gamsız? - Evrim
En komik? -Ersin
En şaşırtan? - Cemal Can
En aşk insanı? -Berkan
En kıskanç? - Mert
En iyi kalpli? - Nisa
En hırslı? - Sercan
En acımasız? - Evrim
En üzüldüğün eleme? - Perviz
En iyi şarkı söyleyen? - Ardahan
En yetenekli? - Nisa
En beceriksiz? - Tuğba Melis Türk
İşte Yağcı'nın Survivor 2020'den öne çıkan bazı kareleri...
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