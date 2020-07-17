Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım

Survivor 2020 finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı, Galataport İstanbul'da düzenlenen dev final gecesi hakkında, "Sabaha kadar uyuyamadım" dedi. Survivor'daki en'lerini de açıklayan Yağcı, 'En beceriksiz' olarak Tuğba Melis Türk'ü söylerken 'En acımasız' olarak ise Evrim'i gösterdi.

17.07.2020 - 11:40

Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 1
Bu yıla damga vuran ve dev finalini Galataport İstanbul'da yapan survivor 2020'nin finalinde şampiyonluğu Cemal Can'a kaptıran Barış Murat Yağcı Hürriyet'e konuştu. 'En'lerini açıklayan Yağcı, final gecesi hakkında da açıklamalarda bulundu.


Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 2
Yağcı final gecesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Sabaha kadar uyuyamadım. Başta ailem ve sevenlerim hepsi evime geldi. Sabah 5-6’ya kadar uyutmadılar beni. Çok güzel bir videoshow hazırlamışlar bana."


Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 3
"Kendi duyduklarını benim bilmediklerimi anlattılar. Arkamda o kadar desteğin olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenince çok gururlandım."


Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 4
"Bu bana çok iyi geldi. Şampiyonluk sadece rakamsal bir şey. Kupa evet çok önemli ama bu seneki Survivor böyle bir şey değildi. Bu sene bir şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum."
Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 5
EN'LERİ

En sinirli kimdi Survivor’da?
- Emre

En saf?
- Ardahan ve Perviz

En gamsız?
- Evrim


Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 6
En komik?
-Ersin

En şaşırtan?
- Cemal Can

En aşk insanı?
-Berkan


Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 7
En kıskanç?
- Mert

En iyi kalpli?
- Nisa

En hırslı?
- Sercan


Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 8
En acımasız?
- Evrim

En üzüldüğün eleme?
- Perviz

En iyi şarkı söyleyen?
- Ardahan


Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 9
En yetenekli?
- Nisa

En beceriksiz?
- Tuğba Melis Türk
Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 10
İşte Yağcı'nın Survivor 2020'den öne çıkan bazı kareleri...
Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 11
Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 12
Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 13
Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 14
Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 15
Survivor finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım - 16

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