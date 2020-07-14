Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları)

Türkiye'nin dünyaya açılacak olan kapısı Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020'de kim elendi finale kim kaldı? sorusu yanıt buldu. İstanbul Galataport'ta yapılan canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Survivor Yasin yarı finalde elendi, Survivor Barış ve Survivor Cemal Can ise adını büyük finale yazdırdı. Fotoğraflarla 13 temmuz gecesi Survivor yarı finalinde yaşananlar...

14.07.2020 - 11:08

Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 1

Survivor 2020'de büyük finale kalan isimler belli oldu. Galataport'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında Barış, Cemal Can ve Yasin isimleri finale kalmak için yarıştı. En fazla SMS'i alan Barış ve Cemal Can finale kaldı, Yasin Survivor'a veda etti. 

GALATAPORT NEREDE? 

Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 2
Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor. Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.
Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 3

AİLELERLE BULUŞMA

BARIŞ YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"Survivor'a gelmemde doğru zamanın olduğunu düşündüm. Beyaz Show ve Survivor hayalimdi. İlk geldiğimde ünlüler takımına aldınız. Birkaç dizide oynamış birey olarak çok hak etmesem bile beni oraya koydunuz. Herkesin emeği eşit. Pes etmemeye çalıştım genç arkadaşlarıma bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana."
Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 4

AİLELERLE BULUŞMA

CEMAL CAN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"İddialı sözlerden hep kaçındım. Survivor dendiği zaman belki daha sert birileri göz önüne geliyor. Ön yargıları kırdıysam ne mutlu bana. Kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kalbini kırdığım varsa hakkını helal etsin. Sonuç ne olursa olsun hakkımda hayırlısı olacak. Takdir halkın."
Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 5

AİLELERLE BULUŞMA

YASİN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"Survivor'dan ben değil biz duygusuyla hareket ettim. Bir şey dağıtırken kimsenin hakkını yememeye çalıştım. Arkadaşlarım bana adalet konusunda güven duydu. Bana danışıyordu ben de kendimi adaleti sağlamaya çalışırken olayların içinde buluyordum. 20 kilo vermişim Survivor'da. Beraber ağladık beraber sevindik. Bugün buradayız hepimizin hakkında hayırlısı."
Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 6
BARIŞ GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Acun Ilıcalı SMS sıralamasına göre finalistleri açıkladı. Sırasız olarak 1. finalisti açıklayan Ilıcalı, Barış'ın finale kaldığını söyledi. Survivor şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Barış gözyaşlarını tutamadı.
Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 7

CEMAL CAN İKİNCİ FİNALİST OLDU

Survivor SMS sıralamasına göre ikinci finalist olan Cemal Can, büyük sevinç yaşadı. Cemal Can, finalist olmasının ardından, duygularına hakim olamadı.

Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 8

YASİN ELENDİ

Yarı finalde elenen Yasin kararı sakin karşıladı ve arkadaşlarını tebrik etti...  

Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 9
Yasin, Barış ve Cemal Can karar sonrası birbirine sarıldı.
Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 10
Survivor şampiyonu kim oldu? sorusunun cevabı bugün  Galataport'ta düzenlenecek final sonrası belli olacak...
Survivor finalistleri belli oldu (Survivor'ın Galataport'taki final heyecanı-13 Temmuz ayrıntıları) - 11

Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor. Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.

Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul’un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.

Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.

GALATAPORT İSTANBUL'DA SAHNE VE SEYİRCİ PLATFORMU KURULDU

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