Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir?

Haberler 18.01.2022 - 14:47
SURVIVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?
Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988 yılında İstanbul'da doğdu.
Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olan Kerimoğlu, eski bir futbolcu.
Kerimoğlu, 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi’nde okumaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında bir yıllığına İngilizce eğitimi almak için Londra‘ya gitti.
2003 yılından itibaren birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşan bir sporcu olarak basketbol ve futbol oynadı hatta birkaç kez 19 yaş altı kadın Milli Futbol Takımı’na da çağrıldı. Bu yıllarda Yapı Kredi Spor Kulübü ve benzeri bazı spor kulüplerinde Fitness Eğitmeni ve Personal Trainer olarak da görev yaptı.
2013 yılında profesyonel spor yaşantısına son veren Gizem Kerimoğlu, aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başladı. Dialog ve Barbaros Çidal‘dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile attı.
Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem‘den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi aldı. 2015 yılında girdiği Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi aldı.
7 Şubat 2016 tarihinde başlayan “Survivor 2016” yarışmasına gönüllüler takımında katıldı. Yüzde 36 oranda performans sergileyen Survivor Gizem, yarışmanın 108. gününde adaya veda etti.