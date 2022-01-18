Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir?

2013 yılında profesyonel spor yaşantısına son veren Gizem Kerimoğlu, aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başladı. Dialog ve Barbaros Çidal‘dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile attı.

Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem‘den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi aldı. 2015 yılında girdiği Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi aldı.