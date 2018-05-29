Survivor Gönüllüler İstanbul'da (Survivor Panorama'ya katıldılar)

"Farkında olmuyorsun olayın içinde yaşadıklarını. Belki tek hatam çok duygusallaştığım anda Gönüllüler'e geçerken eleştirilmişimdir. Duygusallığımı ön plana çıkardım. 'Takımı düşünmüyor' diye eleştiri olmuştur. Ada yaşantısında sessiz kaldım. İlk zamanlar Gönüllüler'i istemiyormuşum gibi algılandı. Ama öyle değil başladığım yerdeyim"

OYUN ÖNCESİ TOTEMİ

"Tokamı çok kullanıyorum. Çıkardım Anıl'a verdim. Ogünden sonra Anıl'a veriyorum. Çünkü ilk verdiğim andan beri oyun kazanmaya başladım. 'Bu saatten sonra bu totemi bozmayız' dedik"