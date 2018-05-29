Survivor Gönüllüler İstanbul'da (Survivor Panorama'ya katıldılar)
Survivor'da ilk kez verilen Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler takımı İstanbul'a geldi. Yarışmacılar Survivor Panorama'ya katılarak Hakan Ural, İhan Tarkan ve Nur Tuğba Algül'ün sorularını yanıtladı. İşte yarışmacıların konuşmalarından öne çıkanlar...
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Survivor Panorama canlı yayınına katılan ve heyecanlı olduklarını dile getiren Gönüllüler takımından Hakan, Damla, Muray, Anıl, Nagihan ve Hilmicem merak edilenleri cevapladı.
Hakan Ural, İhan Tarkan ve Nur Tuğba Algül sorduğu sorular ve yarışmacıların yanıtları.
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HAKAN
Yarışmacılar, yorumcuların sorduğu "Biz sizleri en çok hangi konuda eleştirmişizdir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Ben sizin hangi konuyu eleştirdiğinizden çok ben nerede hata yapmışımdır diye düşünüyorum. Orada hatalar yapıyoruz. Açlık ve özlemle boğuşurken. Bence şöyle bir hata olabilir. Takımımızın en iyi yarışmacılardan biriyken takımla anlaşamadığı için Anıl'ı yazmamız oldu. Anıl'ı yazarken 'hadi yazalım' diyen bir lider olmadım. Birçok ses Anıl'a ders olarak yazmak istedi."
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DAMLA CAN
"Farkında olmuyorsun olayın içinde yaşadıklarını. Belki tek hatam çok duygusallaştığım anda Gönüllüler'e geçerken eleştirilmişimdir. Duygusallığımı ön plana çıkardım. 'Takımı düşünmüyor' diye eleştiri olmuştur. Ada yaşantısında sessiz kaldım. İlk zamanlar Gönüllüler'i istemiyormuşum gibi algılandı. Ama öyle değil başladığım yerdeyim"
OYUN ÖNCESİ TOTEMİ
"Tokamı çok kullanıyorum. Çıkardım Anıl'a verdim. Ogünden sonra Anıl'a veriyorum. Çünkü ilk verdiğim andan beri oyun kazanmaya başladım. 'Bu saatten sonra bu totemi bozmayız' dedik"
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MURAT
"İnsan ilişkilerinde çok dikkatliyimdir. İnsanlara hep kendime yaklaşılması gerektiği gibi yaklaşıyorum. Atışlarımda sıkıntı var. Bir parkurun sonuna iyi gelmek ama son etapta atış yapamamak çok koyuyor. Survivor kaderinizin iki topun ucunda olması psikoloji beni hapsetti.
OYUN ÖNCESİ TOTEMİ
"Oyun oynanırken ben yukardaysam Hilmi aşağıda olacak. Damla sağımda Hakan en sol köşede. Böyle şeylere inanmayan insandım aslında"
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ANIL"Bazen polemiklerden kaçmak için susmam yanlış anlaşılmış olabilir. Amacım çenemi çalıştırmak yerine kendimi parkura odaklamayı hedef seçtim."
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NAGİHAN
"Açık sözlü olduğum için çok fazla eleştirilmişimdir. Açlık var özlem var takımınla uyuşamama var. Sustuğum zamanlarda kendilerinde daha fazla güç bulduklarını gözlemledim. Cumali adına bir konuşma yapmıştım. Elimi taşın altına koyarak böyle bir konuşma yaptım. Cumali'nin karşı takıma misafir olmasını istedim."
OYUN ÖNCESİ TOTEMİ
"Benim totemin yok. Kendimce dua okuyorum. Duanın üzerine kendi isteklerimi de katıyorum."
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HİLMİ CEM
"İlk başlardaki performansım eleştirilmiş olabilir. Çok fazla tartışmalara girmeyi seven biri değilim. Yarışmaya konsantre olmuş bir yarışmacıyım."
Hilmicem Survivor Yunanistan'dan Rodanthi Kaparou isimli yarışmacının kendisinden hoşlanması hatırlatılması üzerine, sevgilisin olmadığını dile geitren Hilimi Cem, "Ben Survivor'a konsantre olmuş durumdayım." diyerek yanıt verdi.