Survivor İsmail Balaban: İki tarafı da dinlemem lazım

"Annemle konuştuktan sonra çok üzüldüm. Çok ayrı olaylar yaşandı. Orada neler yaşandı bilmiyorum. 4 aydır buradayım ve annemin söylediği, 'Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Çok önü açık kelimeler ve açıkçası aklım şu anda orada."



