Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım

Survivor 2021'e İsmail Balaban ve annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki konuşması sonrası sessizliğini bozdu. Survivor İsmail "Şu anda Gamze ile konuşsam çözülür mü bilmiyorum. İki tarafı da dinlemem lazım. Annemle konuşmadan Gamze ile konuşsam bu da doğru olmayacak. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

30.04.2021 - 10:18

Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım - 1
survivor'da iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban ile annesinin konuşması damga vurdu. Ümmü Gülsüm Balaban, İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan için "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" dedi. Acun Ilıcalı duyduğu sözler sonrası gözyaşlarını tutamayan İsmail Balaban'a isterse nişanlısıyla konuşma hakkı verileceğini söyledi. İsmail ise nişanlısı yerine tekrar annesiyle konuşmak istediğini belirtti.  Yaşananlar sonrası Survivor 2021'in 29 Nisan tarihli 80. bölümünde  İsmail Balaban sessizliğini bozdu.  Yarışmanın dün akşam yayınlanan son bölümünde adada röportaj veren İsmail, şunları söyledi;
Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım - 2
"Annemle konuştuktan sonra çok üzüldüm. Çok ayrı olaylar yaşandı. Orada neler yaşandı bilmiyorum. 4 aydır buradayım ve annemin söylediği, 'Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Çok önü açık kelimeler ve açıkçası aklım şu anda orada."

Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım - 3

"BİR BİLDİĞİ VARDIR"

"Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda kısıtlı süremiz vardı ve annem ağlayarak konuşmaya başlamıştı. 'Nişanlınla her şeyi bitirdik, o defteri kapattık. Ardın onun adını anma' dedi. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. Doğru bildikleri şey vardır."

Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım - 4

"DETAYLARI ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Kafam hala orada annemde özellikle. Acun Abi'nin de bana konseyde teklifi oldu. Eğer istersen nişanlınla konuşabilirsin dedi. Ben de annemle konuşmak istedim. Detayları öğrenmek istiyorum



Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım - 5

İKİ TARAFI DA DİNLEMEM LAZIM"

"Annemin sağlık durumunu öğrenmek istiyorum. Babamı, kardeşlerimi... Şu anda Gamze ile konuşsam çözülür mü bilmiyorum. İki tarafı da dinlemem lazım. Annemle konuşmadan Gamze ile konuşsam bu da doğru olmayacak. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum."

Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım - 6

Ödül oyununda sayı alan İsmail ailesine yeni bir mesaj gönderdi. İsmail Balaban "Canım annem, canım babam. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum." dedi. İsmail'in sözleri ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım - 7

GAMZE ATAKAN KİMDİR?

İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan-İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı. İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsetti ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu.Gamze Atakan'ın nişan atmasına neden olan konunun detaylarına ise şu ana kadar ulaşılamadı.

İkizi, İsmail Balaban'ın nişanlısı ve annesiyle ilgili açıklama yaptı (Gamze Atakan kimdir?) / Haber Detay Tıkla Oku

Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım - 8
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