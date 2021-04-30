Survivor İsmail Balaban nişanlısı ve annesi hakkında konuştu: İki tarafı da dinlemem lazım

30.04.2021 - 10:18
"BİR BİLDİĞİ VARDIR"
"Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda kısıtlı süremiz vardı ve annem ağlayarak konuşmaya başlamıştı. 'Nişanlınla her şeyi bitirdik, o defteri kapattık. Ardın onun adını anma' dedi. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. Doğru bildikleri şey vardır."
"DETAYLARI ÖĞRENMEK İSTİYORUM"
Kafam hala orada annemde özellikle. Acun Abi'nin de bana konseyde teklifi oldu. Eğer istersen nişanlınla konuşabilirsin dedi. Ben de annemle konuşmak istedim. Detayları öğrenmek istiyorum
İKİ TARAFI DA DİNLEMEM LAZIM"
"Annemin sağlık durumunu öğrenmek istiyorum. Babamı, kardeşlerimi... Şu anda Gamze ile konuşsam çözülür mü bilmiyorum. İki tarafı da dinlemem lazım. Annemle konuşmadan Gamze ile konuşsam bu da doğru olmayacak. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum."
Ödül oyununda sayı alan İsmail ailesine yeni bir mesaj gönderdi. İsmail Balaban "Canım annem, canım babam. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum." dedi. İsmail'in sözleri ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.
GAMZE ATAKAN KİMDİR?
İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan-İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı. İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsetti ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu.Gamze Atakan'ın nişan atmasına neden olan konunun detaylarına ise şu ana kadar ulaşılamadı.
İkizi, İsmail Balaban'ın nişanlısı ve annesiyle ilgili açıklama yaptı (Gamze Atakan kimdir?) / Haber Detay Tıkla Oku