Survivor Kıbrıs finaline giden ilk isim ve eleme adayları belli oldu (Doktordan Turabi kararı)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde sembol finalini kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? soruları yanıt buldu. Finalde Nagihan'a üstünlük sağlayan Adem Kıbrıs'ta yapılacak finale gitmeye hak kazanan ilk isim oldu. Dokunulmazlığı Nagihan ve Anıl kazandı. Ada konseyinde de eleme adayları Turabi, Hakan ve Murat olarak belirlendi. Son bölümde ayrıca sakatlığı bulunan Turabi'nin doktor raporuyla artık oyunlarda oynamasına izin verilmeyeceği açıklandı. İşte 19. haftadan detaylar ve Survivor 2018'den yansıyan fotoğraflar...
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Survivor 104. son bölümde merakla beklenen sembol finali yapıldı.
Nagihan'ı 5-1 yenen Adem Kıbrıs'ta yapılacak Survivor finalindeki ilk finalist oldu.
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2Yeni haftanın alışveriş ve yemek ödüllü ilk dokunulmazlık oyununda erkekler Anıl kadınlarda Nagihan kazandı.
Anıl yanına Damla'yı, Nagihan Hakan'ı alarak ödüle gitti.
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3Sakatlığı devam eden Turabi'nin durumu da netleşti.
Acun Ilıcalı doktor raporuyla (Omurgayı kalçaya bağlayan kemikte kırık) Turabi'nin oyunlarda yer almasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca finale sayılı günler kaldığı için Turabi'nin eleme sisteminde yer alacağını, süre göz önüne alındığı için yarışmadan gönderilmeyeceğini dile getirdi.
Turabi karar sonrası, "Herkesi geçtik doktor Metin Kuş'a takıldık. Saygı duyuyorum kararına. Şu an Survivor şaka yapıyor gibi. Bitişe gelmişken düşen atlet gibiyim. Survivor yolum yine aynı. Sakatlık yavaşlattı biraz ama yolumu dğiştirmeden gittiğim sürece ne kadar yavaş gittiğimin önemi yoktur. Sevenlerim kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.
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Yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Turabi birinci aday, Anıl ismini söylediği Hakan ikinci aday, Nagihan'ın adını söylediği Murat ise üçüncü eleme adayı oldu.
İşte geçmiş bölümde yaşananlar...
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5Survivor 2018'in 19. yeni haftası ödül ve sembol oyunlarıyla başladı.
Sakatlığı geçen Damla yarışlara başlarken, Turabi ise doktor raporunu beklediği için yarışamadı.
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6Dondurma ve akşam yemeği ödüllü oyun erkeklerde Anıl'ın kadınlarda Nagihan'ın oldu.
Anıl yanına Hilmi'yi; Nagihan Hakan'ı alarak ödüle gitti.
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7İkinci heyecan ise Kıbrıs'a gidecek ilk ismi belirleyecek sembol oyunlarında yaşandı.
Oyun erkeklerde Adem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. İki isim yeni bölümde mücadele edecek ve biri finale gitmeye hak kazanacak.
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8Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan, Merve ve Sema veda etmişti.
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9İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli kareler...
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