Survivor Kıbrıs finaline giden ilk isim ve eleme adayları belli oldu (Doktordan Turabi kararı)

3

Sakatlığı devam eden Turabi'nin durumu da netleşti.



Acun Ilıcalı doktor raporuyla (Omurgayı kalçaya bağlayan kemikte kırık) Turabi'nin oyunlarda yer almasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca finale sayılı günler kaldığı için Turabi'nin eleme sisteminde yer alacağını, süre göz önüne alındığı için yarışmadan gönderilmeyeceğini dile getirdi.



Turabi karar sonrası, "Herkesi geçtik doktor Metin Kuş'a takıldık. Saygı duyuyorum kararına. Şu an Survivor şaka yapıyor gibi. Bitişe gelmişken düşen atlet gibiyim. Survivor yolum yine aynı. Sakatlık yavaşlattı biraz ama yolumu dğiştirmeden gittiğim sürece ne kadar yavaş gittiğimin önemi yoktur. Sevenlerim kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.