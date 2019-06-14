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Survivor kim elendi, aile ödülünü hangi takım kazandı? (Survivor son bölüm detayları)

Survivor Türkiye Yunanistan'da kim elendi, aile ödülünü kim kazandığı sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümde Dimitra ve Spyros'un eleme adayı olduğu siyah takımda oylama sonucunda adaya veda eden isim Spyros oldu. Kazananın aileleriyle buluşacağı ödül oyununda galibiyet siyah takımın oldu. İşte Survivor 94. bölümde yaşananlar.

  • 1

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    Survivor Türkiye Yunanistan'ın 94. bölümünde yarışmacılar için büyük öneme sahip bir ödül oyununu oynandı. Kazanan takımın aileleriyle buluşacağı ödül oyununda büyük mücadele yaşandı.
  • 2

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    Siyah takım iki oyunu da kazanarak ödülün sahibi oldu. Katerina Dalaka ise performansıyla takımına büyük katkı sağladı.









  • 3

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    Oyunun sonunda ödülü kazanan yarışmacılar mutluluktan, kazanamayanlar ise üzüntüden gözyaşı döktü. Siyah takım yarışmacılarının ailelerinden birer kişi Dominik’e ayak bastı. Ödül oyununu kazanan siyah takım aylar sonra aileleriyle buluşup hasret giderdiler.
  • 4

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    Siyah takımdaki Türk yarışmacılar Yusuf ve Sude ise karşılarında annelerini görünce gözyaşlarına boğuldu.

  • 5

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    Survivor Türkiye Yunanistan doksan dördüncü bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda elenen isim belli oldu.
  • 6

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    Dimitra ve Spyros'un eleme adayı olduğu siyah takımda oylama sonucunda adaya veda eden isim Spyros oldu.

  • 7

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    İşte Survivor'da bu hafta yaşanan mücadelelerder kareler....
  • 8

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