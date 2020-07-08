Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? (Survivor Sercan Yıldırım kimdir - 7 Temmuz ayrıntıları)

survivor 2020'nin son ödül oyununda, yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti'nin en popüler ve lüks otelinde konaklamak için mücadele etti. Seçime mavi takım başladı ve ilk tur eşleşmesi Yasin - Berkan, Elif - Sercan, Barış - Cemal Can şeklinde oldu. Oyunun başında skor iki takım arasında gidip geliyordu. Fakat 2-2’den sonra mavi takım arayı açtı. Mücadelenin sonunda 10-3 skorla Survivor büyük ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.

ELEME KONSEYİ

Bu hafta Sercan, Berkan ve Yasin'in eleme potasında olduğu konseyde halkta gelen SMS sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı, noter tasdikli sonuçları açıkladı. Bu haftaki SMS oylamasına göre, Survivor 2020'den elenen isim Sercan oldu.

"ELENDİĞİN İÇİN ÜZGÜNÜM"



Sercan "Burada tartışsak da kavga etsek de her bir yarışmacı arkadaşımı ayrı ayrı seviyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. Sercan'ın elenmesiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise "Üzgün müyüm üzgünüm. Bence daha da ilerileri gitmeyi hak eden biriydin. Ama takdir halkımızın" diye konuştu.



