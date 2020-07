Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? (Survivor Sercan Yıldırım kimdir - 7 Temmuz ayrıntıları)

PAZAR GÜNÜ YAŞANANLAR

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU



Survivor 2020’nin 127. yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor'da üçlü olarak gerçekleştirilen dokunulmazlık mücadelesinin ilk ayağında yarışmaya veda eden isimler Yasin ve Berkan oldu. Üçlü mücadelelerin ardından Elif ve Cemal Can arasında ikili mücadelenin kazananı Cemal Can Canseven oldu ve dokunulmazlık oyununda ilk finalist olan isim oldu. Sercan ve Barış arasındaki mücadelede, Barış Murat Yağcı kazanan taraf oldu ve dokunulmazlık mücadelesinde ikinci finalist oldu. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan Cemal Can Canseven, ada konyesinde ikinci eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın ismini verdi. Ve eleme adayı Sercan Yıldırım oldu.