Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi

Survivor 2019 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi dünyaevine girdi.

04.10.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 12:39

Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 1
survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile spor eğitmeni Sami Hamidi ile evlendi. Kıbrıs'ta evlenen ikili mutluluklarını sosyal medyadan da paylaştı.
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 2
Emirbayer, "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla, gerek arayarak, gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın" ifadelerini kullandı.


Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 3
Sami Hamidi ise, 'Bu özel günümüzde yanımızda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efsane bir geceydi' dedi.


Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 4
Emirbayer imzaları attıktan sonra sosyal medya hesaplarından soyadı kısmına 'Hamidi'yi de ekledi.
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 5
İşte Emirbayer'in nikah törenden ve Survivor'dan yansıyan diğer kareleri...
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 6
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 7
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 8
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 9
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 10
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 11
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 12
Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi - 13

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