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Survivor Merve Aydın evlendi

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan milli atlet Merve Aydın, uzun zamandır birlikte olduğu Mehmet Akif ile dünyaevine girdi.

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    Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, Mehmet Akif ile nikah masasına oturdu.
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    Başta Survivor yarışmacıları olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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    Ferman Toprak'ın sahne aldığı gecede Survivor son şampiyonu Adem Kılıççı, Cumali Akgül, Sema Aydemir, şarkıcı Gökhan Keser ve Ahmet Dursun'un renkli kareleri objektiflere yansıdı.
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    Merve Aydın 2014, 2015 ve 2018 olmak üzere üç kez Survivor'a katılmıştı. 2014'te üçüncü, 2015'te ikinci olan Aydın 2018'de ise finallere kalamadı.
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