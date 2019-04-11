Survivor Nagihan ve Sema birbirine girdi

1 Survivor tarihinin en güçlü kadın yarışmacıları olarak gösterilen Sema Aydemir ve Nagihan Karadere arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 2018 All-Star'da birlikte yarışan ikili arasındaki rekabet, yarışmadan sonra büyümeye başladı. Sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderme yapan Sema ve Nagihan, paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.





2 İlk olarak Nagihan, Instagram üzerinde Sema'ya mesaj gönderdi. Zamanında Sema'nın kendisini kıskandığını iddia eden Nagihan, şu sözleri dile getirdi: Kuyruk acısı bu kadar kolay geçmez. Seni nasıl gömdüğümü, nasıl hastanelik olduğunu ve çaresizliğini anlat! İyi ki erken postaladım seni yoksa şimdi tımarhanede yatıyordun, boş konuşma işine bak hadi naş!"







3 Ardından paylaşımlarına devam eden Nagihan, Sema'nın kendisine kanlı bir sopa yolladığını iddia ederek, "Sopa, adam dövmek ya da tehdit etmek içindir, sopaya gerek yok, ben performansımla döver istatistiğimle gömerim. Lütfen o yolladığın kanlı sopayı al ve evinin baş köşesine koy. Benden sana hayıra olarak bakar bakar geçmişi yad edersin" şeklinde konuştu.







4 Bu iddialara sessiz kalmayan Sema ise, Nagihan'ın olmamış şeyleri olmuş gibi konuştuğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: "Senin karşında yenildiğinde elini kalbine koyup selam veren, performansına saygı duyan bir yarışmacı var unutma."





