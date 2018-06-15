Survivor New York ödülünü kim kazandı? (Survivor'da 14 Haziran'da yaşananlar)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde New York ve ödül oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. Büyük finale sayılı günler kala bireysel olarak mücadele edilen yarışlardan ödül oyununu Nagihan ve Hilmi Cem; New York ödülünü ise Nagihan ile Hakan kazandı. İşte 14 Haziran Perşembe günü başlayan 18. yeni haftada yaşananlar...
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1Survivor 2018'in 18. haftası ödül ve New York oyunuyla başladı.
Final için geri sayım başlayan Survivor'ın 98. bölümündeki mücadelelerde sakatlıkları bulunan Damla ve Turabi yarışamadı.
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2Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu.
Yarışmacılar yanlarına seçtikleri bir arkadaşıyla birlikte yemek ödülünü değerlendirdi.
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3Hilmi Cem takım arkadaşı Murat'ı seçerken Nagihan da karşı taraftan Sema'nın ismini verdi.
Ancak Nagihan'ın teklifini oyun sırasında tartışma yaşadıkları Sema geri çevirdi.
Nagihan daha sonra Anıl'ı yanına alarak kazandıkları ödülle yemek keyfi yaptı.
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4New York seyahati ödüllü oyun ise kadınlarda Nagihan erkeklerde Hakan'ın oldu.
Nagihan yanına Murat'ı alarak Hakan da Hilmi Cem'i seçerek ödüle gitti.
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5Öte yandan pasaportu kayıp olan Sema ile vizesi olmayan Anıl, New York ödüllü yarışmayı kazansalar bile gidemeyecek ve Dominik'te bir otelde konaklama ödülünü alacaklardı.
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6Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan ve Merve veda etmişti.
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7İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli kareler...
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