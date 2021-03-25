Survivor Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven birbirlerini sildi
Survivor 2020’ye dostluklarıyla damga vuran ancak yarışma sonrası görüşmeyen Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi de bıraktı.
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25.03.2021 - 10:36
survivor 2020 yarışmasına damga vuran yarışmacılardan olan Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı’nın arasındaki ipler tamamen koptu.
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Yarışma döneminde sıkı dost olan ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
İkili yarışma sonrası görüşmüyor ancak birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.
Bölükbaşı Survivor sonrası verdiği bir röportajda Cemal Can hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Yarışmada Cemal Can ile sıkı bir dostluğunuz oluştu. Yarışma sonrası aranızın bozulduğuna dair birçok haber çıktı. Yarışmada kalan bir dostluk muydu bu? Gerçek hayata dönünce devam edemediniz mi?" sorusu üzerine ise survivor Nisa şöyle konuştu: "Cemal Can, adada en yakın olduğum kişiydi. Her şeyi konuşuyorduk, her şeyi beraber yapardık. Oradaki psikoloji farklı. Adada Cemal Can’ın içindeki gerçek Cemal ortaya çıktı..."
"Sonra gerçek hayata döndük. Normal hayatımızdaki kendimize döndük. Cemal de kendi hayatına döndü. Kendi hayatını seviyor. O hayatın içinde de ben yoktum. O yüzden görüşemiyoruz"
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