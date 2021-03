Survivor Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven birbirlerini sildi

Bölükbaşı Survivor sonrası verdiği bir röportajda Cemal Can hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Yarışmada Cemal Can ile sıkı bir dostluğunuz oluştu. Yarışma sonrası aranızın bozulduğuna dair birçok haber çıktı. Yarışmada kalan bir dostluk muydu bu? Gerçek hayata dönünce devam edemediniz mi?" sorusu üzerine ise survivor Nisa şöyle konuştu: "Cemal Can, adada en yakın olduğum kişiydi. Her şeyi konuşuyorduk, her şeyi beraber yapardık. Oradaki psikoloji farklı. Adada Cemal Can’ın içindeki gerçek Cemal ortaya çıktı..."