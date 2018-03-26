Survivor Ramazan elendi mi? (Ramazan Kalyoncu kimdir?)
Survivor 2018'e Gönüllüler takımından Ramazan Kalyoncu yedinci hafta Anıl ve Yağmur ile eleme adayı oldu. En az SMS oyunu alarak adaya veda etti. İşte Survivor Ramazan hakkında bilgiler ve fotoğraflar...
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1İlk olarak Göz6 yarışmasına katılarak adını duyuran Ramazan Kalyoncu Rizelidir.
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2İstanbul'da yaşayan Ramazan, modellik ve spor eğitmenliği de yapmaktadır.
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"Amacım en iyilerle yarışmaktı kısmet bu seneymiş" sözleri ise Ramazan'ın Survivor sloganıdır.
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4İşte Anıl'ın Instagram paylaşımlarından bazıları ve Survivor 2018 macerasından yansıyan kareleri...
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