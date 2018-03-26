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Survivor Ramazan kimdir? (Ramazan Kalyoncu)

Survivor 2018'e Gönüllüler takımından Ramazan Kalyoncu kimdir? İşte Survivor Yağmur hakkında bilgiler ve fotoğraflar...

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    İlk olarak Göz6 yarışmasına katılarak adını duyuran Ramazan Kalyoncu Rizelidir.
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    İstanbul'da yaşayan Ramazan, modellik ve spor eğitmenliği de yapmaktadır.
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     "Amacım en iyilerle yarışmaktı kısmet bu seneymiş" sözleri ise Ramazan'ın Survivor sloganıdır.

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    İşte Anıl'ın Instagram paylaşımlarından bazıları ve Survivor 2018 macerasından yansıyan kareleri...
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