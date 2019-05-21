Survivor şampiyonları yeniden Dominik'e gidiyor (Kimler katılacak?)
Survivor'da şampiyonluk yaşayan ve yarışmaya damga vuran yarışmacılar yeniden Dominik'e gidiyor. Survivor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Survivor'a bir süreliğine tekrar gidecek olan özlediğiniz yarışmacılarımız; Başarılar dileriz" denildi. İşte Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da yarışacak eski yarışmacılar...
1
Atakan Arslan
2
Damla Can
3
Adem Kılıçcı
4
Ogeday Girişken
5
Nagihan Karadere
6
Hakan Hatipoğlu
7
İşte Atakan, Damla, Ogeday, Adem ve Nagihan'ın geçmiş yıllardaki Survivor macerasından yansıyan bazı kareler...