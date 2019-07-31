Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya iddialara yanıt verdi: Zavallı bir düşünce

1 Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan şampiyonu Yusuf Karakaya açıklamalarda bulundu. Karakaya, final gecesinde annesinin rahatsızlığı nedeniyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.







2 Karakaya şöyle konuştu: "Bunları düşünen varsa bu çok çirkin bir düşünce, ben ailemle her zaman gurur duydum. Benim annem babam okuma yazma bilmeyen insanlar. Bırakın rol yapmayı, iki kelimeyi bir araya getirirken zorlanıyorlar."







3 "Kadın Elazığ’dan dışarı çıkmamış hayatında, kalktı benim için Dominik’e geldi. Bodrum’a geldi annem babam. Babam bir gün önce rahatsızlanmış, ertesi gün annem aynı şeyi yaşadı."







4 "Bunu şey olarak gören insanlar varsa gerçekten ben çok zavallı bir düşünce diye görüyorum. İnanmayanlar için hastane raporunu yayınlamak istedim. 'Yayınlama' dedi arkadaşlarım."







5 "Kan değerlerinde ciddi düşüklük var. Hem stres olmuş hem benim Survivor’daki durumumdan etkilenmiş. Elazığ’da kadına yarım ünite kan takviyesi yapıldı. Önümüzdeki hafta da kontrolü var."







6 Annesinin rahatsızlandığı anda Acun Ilıcalı ile konuştuklarını belirten Karakaya, sözlerine şu sözlerle devam etti: Ben yayını bırakıyordum. 'Abi ben yapamıyorum gideceğim' dedim. Acun abi geldi koluma girdi. 'Oğlum ben sana ne zaman yalan söyledim. Annen iyi merak etme bizimkiler yanında' dedi. Ama kötü oldum aklım oradaydı"





