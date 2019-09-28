Survivor Sema'nın yeni hayatı

Survivor 2020'nin ilk yarışmacısının Ersin Korkut olacağının açıklanmasıyla yeni sezon heyecanı başladı. Bir yandan yeni isimler merakla beklenirken diğer yandan farklı sezonlarda Survivor'a katılarak isimlerini geniş kitlelere duyuran ve yarışma boyunca öne çıkan isimlerin programın ardından hayatları merak ediliyor. Kimi kendi mesleklerine devam ederken, kimileri oyunculuk ve televizyon ekranında farklı görevlere başladı. Survivor Sema da o isimlerden biri. Survivor macerasından sonra İzmir'e yerleşen Sema Aydemir, kondisyonerlik yapıyor. Survivor Sema aynı zamanda Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerliyor. İşte Survivor Sema'nın paylaşımlarından bazıları...